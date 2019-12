-KURBAN BAYRAMI TAVUK FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ HATAY (A.A) - 11.11.2010 - Sağlıklı olması nedeniyle tüketilmesi tavsiye edilen tavuk etine olan talebin Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle azaldığı bildirildi. Beyza Piliç Genel Koordinatörü Necmettin Çalışkan, yaptığı açıklamada, iki hafta öncesine kadar kilosu 5 lira 25 kuruşa satılan piliç etinin Kurban Bayramı öncesinde 4 lira 75 kuruşa düştüğünü söyledi. Vatandaşların Kurban Bayramı nedeniyle et tüketimine ara verdiğini ifade eden Çalışkan, satışlarda yüzde 60'a varan gerilemelerin olduğunu kaydetti. Türkiye'de günde yaklaşık 3 bin tonun üzerinde tavuk kesiminin yapıldığının vurgulayan Çalışkan, ancak Kurban Bayramı öncesinde kesimlerin azaltıldığını belirtti. Kurbanlıkların pahalı olmasının beyaz et sektörüne olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti: ''Daha önceki yıllarda vatandaşlarımızın çoğu canlı hayvanın pahalı olması nedeniyle kurban kesmiyordu. Bunun yerine daha ucuz olması nedeniyle hayır kurumlarına kurban bağışında bulunuyordu. Ancak, geçen yıl bazı hayır kurumlarının kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapması buralara güveni sarstı. Bu yıl kurbanlıklar daha önceki yıllara göre çok daha pahalı. Dar gelirli vatandaşlarımızın kesim yapması zorlaştı. Hayır kurumlarına güvensizlik de kesimleri düşürecek. Bu nedenle dar gelirli vatandaşlarımızın, bu yıl kurban kesemezse tavuk eti tüketimine yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ancak, satışların iki hafta öncesinden yüzde 60'a varan oranlarda düşmesi bu tahminimizi yanıltıyor. Piyasadaki durgunluk, bu yıl da Kurban Bayramı'nda kayıp dönem yaşayacağımızı gösteriyor.'' -YILBAŞINA KADAR SIKINTI SÜRECEK Kurban Bayramı'nın ardından da tavuk eti tüketimine talebin düşük olacağını ifade eden Çalışkan, indirimlerin sürekli devam edeceğini belirtti. Sektördeki bu kayıp dönemi İran ve Irak pazarıyla kapatacaklarını vurgulayan Çalışkan, ''İç piyasadaki tüketim azalmasını ihracatla kapatmaya çalışıyoruz. Bunun için İran ve Irak'a beyaz et gönderiyoruz'' diye konuştu. Çalışkan, beyaz et sektöründeki sıkıntılı dönemin yılbaşına kadar devam etmesini beklediklerini, ardından piyasanın canlanacağını sözlerine ekledi.