Kurban Bayramı tatilinde hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını söyledi.

Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

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YSS ve Osmangazi Köprüleri hariç

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.