Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 olacağını duyurdu. Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." dedi.

Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'larıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkarak dans edilmesine ilişkin olarak ise, "İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Aşılama 59 milyona yaklaştı"

Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Aşılama çalışmalarını sürdürüyoruz. Aşılama 59 milyona yaklaştı. Sağlık sistemimizin gücü, aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız. Buradan bir kez daha vatandaşlarımı bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamada kat ettiğimiz mesafenin çok büyük payı vardır." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aşılamanın nispeten düşük olduğu iller önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı.

"Mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz"

Yetişmiş eleman istihdamı konusundaki sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimiyle işbaşı eğitimini birleştiriyoruz."

"Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların asıl fotoğrafı gözden kaçırma çabaları boşuna"

Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların müsbet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu inşallah açıklanan her veriyle tekrar tekrar göreceğiz. Sıkıntılarımız, kayıplarımız elbette var. Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların asıl fotoğrafı gözden kaçırma çabaları boşunadır.

2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.

19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı önümüzdeki büyük imkânı değerlendirme noktasında bize avantajlar sağlıyor. İnşallah ülkemizi hedeflerine başarıyla ulaştıracağız. Uzunca bir süredir Türkiye'ye diz çöktürmek, demokrasi ve kalkınma çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan tuzak, milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi, kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir.

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma altyapı yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleşmiştir bu alanda. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yolu, hava yolu, deniz yollarında benzer atılımları hayata geçirdik.

"Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir"

Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız

Ankara-Niğde Otoyolu'nda indirim

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'larıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Karayolları'na bağlı otoyol ve köprüler cuma gece yarısından itibaren ücretsiz

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Diyarbakır Cezaevi’ni hem geçmişin bir kesitinin muhafaza edildiği, hem de gençlerimizin umutlarının ve heyecanlarının yaşatıldığı bir kültür merkezine dönüştürme kararı aldık. Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri içinde olan Diyarbakır’ın nasıl olup da geri kalmışlık batağına saplandığından başlayıp çözüm sürecine kadar uzanan kapsamlı bir değerlendirmeyi oradaki vatandaşlarımızla ve tüm milletimizle paylaştık.

Çözüm süreci açıklaması

Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin sadece değerlerine savaş açmakla kalmayıp gözlerinin nuru erkek ve kız çocuklarını nasıl kendilerinden kopardıklarını hatırlattık. Her türlü riskini ve sorumluluğunu üzerimize alarak sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlattığımız çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından hangi karanlık emellerle bitirildiğini anlattık.

Türkiye’yi Suriyelileştirmek isteyenlerin taşeronluğuna soyunanların bu ülkeye ve millete yaptıkları alçakça ihanete işaret ettik. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, çocuklarını dağa kaldırıp yüreklerini yaktıkları nice ailelere sırtını dönenlerin kendi evlatlarını nasıl ihtimamla büyüttüğünü anlattık.

Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır."

Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır. Kurban Bayramı günü inşallah KKTC’de olacağız. Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını sürdürecektir. Bu arada üç tane yangın söndürme uçağını da filomuza katmış bulunuyoruz.

İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.

Kurban Bayramı tatili

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.