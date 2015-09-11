'Kurban Bayramı tatili uzatılacak'

Önümüzdeki Bakanlar Kurulu'nda resmi tatilin pazartesi, salı ve arifeye gelen Çarşamba gününü de kapsayacak şekilde uzatılacağı ifade edildi.

Tatilin uzatılacağını Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Vahdet gazetesine verdiği röportajda açıkladı.



Tatil 7 güne çıkacak

Yalçın Topçu, "Önümüzdeki Bakanlar Kurulu'nda resmi bayramın pazartesi, salı ve arifeye gelen Çarşamba gününü de kapsayacak şekilde uzatılacak" dedi.



Vatan'da yer alan habere göre resmi karar çıkana kadar Kurban Bayramı tatili günleri şöyle:

23 Eylül'de yarım gün çalışacak olan resmi kuruluşlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 24 Eylül Perşembe, ikinci günü 25 Eylül Cuma, üçüncü günü 26 Eylül Cumartesi ve son günü 27 Eylül Pazar günü tatil olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte 28 Eylül Pazartesi günü tekrar işbaşı yapılacak.