T24 - Kurban Bayramı tatili, turları doldurdu. Tur satışlarına iki ay önceden başlayan turizmciler, bayramda 100 bin kişinin yurtdışına çıkmasını bekliyor. Daha çok Avrupa'ya ilgi gösteren tatilcilerin bir diğer gözdesi ise Uzakdoğu turları...



Kurban Bayramı tatili aslında 4 gün. Ancak 13 Kasım ve 14 Kasım Cumartesi ve Pazar'a denk geliyor. Pazartesi günü ise bayram arefesi. Onun ardından 16-17-18-19 Kasım da bayram tatili ve Cuma günü son buluyor. 20 ve 21 Kasım ise yine haftasonuna denk geliyor. Böylece bayram tatili 9 güne çıkıyor.



Dokuz günlük Kurban Bayramı, turizm sektörünün yüzünü güldürürken, tatilcilere de fırsat oldu. Bayrama yönelik tur satışlarına iki ay öncesinden başlayan turizm şirketleri turlarının büyük bir kısmını doldurdu. Turizmciler, taleplere yetişmek için ek uçak anlaşmaları yapıyor.

Avrupa turları çok sattı



Referans Gazetesi'nden Sevgi Sayar Başaran'ın haberine göre; Kurban bayramında 15 bin kişiyi yurtdışına götüreceklerini belirten Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Özellikle Avrupa turları çok sattı. Eylül ayı içinde tur satın alanlara kişi başı 50-100 avro arasında indirim yapıyorduk. Önceki günde indirimin son günüydü. Sadece bugün 1000 kişiye tur sattık” dedi. Baracuda Tur’un sahibi Cem Polatoğlu da, Kurban Bayramı tatili için daha bir ay olmasına rağmen turlarının çoğunun dolduğunu belirterek, “Yeni turlar açmak istiyoruz fakat uçaklarda yer bulma sorunu var. Tur şirketleri olarak yeni uçak anlaşmaları yapıyoruz. Bu da tabi daha önce aldığımızdan yüzde 20 daha pahalı oluyor. Bunu da fiyatlarımıza yansıtıyoruz” dedi.

Bu yıl rekor kırılacak



Bu yıl turizm sektörü açısından ‘kış dönemine denk gelen son uzun tatil’ olarak nitelendirilen Kurban Bayramı’nda rotayı yurtdışına kıran tatilcilerin gözdesi Avrupa, Çin, Vietnam, Kamboçya ve Güney Afrika turları. Bayram tatilinde 100 binden fazla kişinin yurtdışına çıkması bekleniyor.



Kurban Bayramı tatilinin turizm sektörü için son yılların en büyük rekorunu kırdırdığını belirten Pronto Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Önceki gün turlardaki indirimimizin son günüydü. Toplam 650 bin avroluk satış yaptık. Bu bizim için de bir rekor” diye konuştu.



Geçtiğimiz Kurban bayramında 6 bin kişiyi yurtdışına götürdüklerini belirten Onaran, bu yıl sayının 15 bine çıktığını söyledi. Onaran, tatil için talep gören yerler arasında önceliğin Avrupa’da olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İlk sırada İtalya geliyor. İtalya’yı İspanya izliyor. Arkasından Mısır ve Balkan ülkeleri geliyor. Uzakdoğu ülkelerine de talep var. Fakat fiyat anlamında döviz ve dolar kurunun düşük olması nedeniyle Avrupa daha avantajlı geliyor.”

Uzakdoğu turları doldu



Uzakdoğu’da bazı turların çoktan bittiğini kaydeden Ali Onaran, şöyle devam etti: “Örneğin Peru- Bolivya, Kenya-Tanzanya turlarımız bitti. Hindistan-Nepal bitmek üzere. Güney Afrika bitmişti yeni koltuk açıldı. Bunun yanında uzak destinasyonlarda uçaklarda ek tarife bulmak zor. Bu da turların fiyat anlamında yüzde 20 zamlanmasına yol açıyor. Yani rezervasyonunu erken yaptırmayan tur satın almak istediğinde yüzde 20 daha fazla ödüyor.”



Kurban bayramını turizmciler açısından kış dönemine denk gelen son uzun tatil olarak tanımlayan Baracuda Tur’un sahibi Cem Polatoğlu da, birçok turun bir ay öncesinden dolduğuna dikkat çekti. Polatoğlu, şunları söyledi: “Özellikle Uzakdoğu ’da yer kalmadı. Turizmciler açısından bu bayram çok önemli. Çünkü bundan sonra tatiller hem çok uzun değil hemde yaz dönemine denk geldiği için bizim için satış yapılacak son tatil. Bu nedenle fırsatı değerlendiriyoruz. Birçok turumuz bitti. Örneğin İtalya turu bitti. Biten turlar için yeni programlar açıyoruz. Biten turlar için yeni uçak anlaşması yapıyoruz. Ama daha önce yaptığımız uçak bağlantıları ile aynı fiyata olmuyor. Bunun için turlarımızı da zamlandırmak zorunda kalıyoruz.”



Baracuda Tur olarak bu bayramda 2 bin kişiyi yurtdışına götürmeyi planladıklarını belirten Cem Polatoğlu, “En çok talep Uzakdoğu ’ya. Çin’e bile talep var. Bunun yanında en çok ilgi çeken ise Vietnam ve Kamboçya turları” diye konuştu.