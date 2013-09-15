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Yaşam

Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Salı gününe denk gelen bayramda tatilin hafta sonuyla birlikte 9 gün olması bekleniyor

15 Eylül 2013 19:57

2013 yılının Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2013 Yılında Kurban Bayramı 15 Ekim’de başlıyor 18 Ekim’de bitiyor. Ancak Kurban Bayramı gelmeden tatil planları yapılmaya başlandı. Çünkü bayram tatilinin bu yıl 9 gün olması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda arefe günü 14 Ekim Pazartesi günü. Pazartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Fakat Hükümet'in bu yarım günü tatil yapması bekleniyor. Arefe günü tam gün tatil yapılırsa Türkiye 9 gün boyunca tatil yapacak. 9 günlük tatil de 12 Ekim 2013 (Cumartesi) ile 20 Ekim 2013 (Pazar) tarihleri arasında yapılacak.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle özellikle büyük şehirlerin boşalması bekleniyor.

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