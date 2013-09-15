Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

2013 yılının Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2013 Yılında Kurban Bayramı 15 Ekim’de başlıyor 18 Ekim’de bitiyor. Ancak Kurban Bayramı gelmeden tatil planları yapılmaya başlandı. Çünkü bayram tatilinin bu yıl 9 gün olması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda arefe günü 14 Ekim Pazartesi günü. Pazartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Fakat Hükümet'in bu yarım günü tatil yapması bekleniyor. Arefe günü tam gün tatil yapılırsa Türkiye 9 gün boyunca tatil yapacak. 9 günlük tatil de 12 Ekim 2013 (Cumartesi) ile 20 Ekim 2013 (Pazar) tarihleri arasında yapılacak.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle özellikle büyük şehirlerin boşalması bekleniyor.