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Yaşam

Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

04 Ağustos 2020 09:26

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı tatilini ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı. Mega kentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.

Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.

 

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