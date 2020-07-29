Kurban Bayramı öncesinde altın ve dolarda son durum ne?

Dolar/TL 5 haftadır süren 6,85 seviyesinden çıkarken altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tarihi zirvesine yaklaşan Euro'nun belirsizliği sürerken gözler bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı sözlü yönlendirmelerde olacak. Gram altın 430 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL’nin kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, önceki geceden itibaren yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bıraktı.

Analistler TL’nin artık “kontrol edilen” bir para birimi olduğunu, mevcut döviz rejiminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını, dün ve bugünkü piyasa hareketlerinin bu TCMB rezerv yeterliliklerine ve kur politikalarına yönelik endişeleri yansıttığını belirtiyorlar.

DOLAR

6.9393 (%0.14)

EURO

8.1734 (%0.55)

ALTIN

436.837 (%0.02)

Öte yandan bankacılar ABD’de Türkiye’ye karşı Rus hava savunma sistemi alımı nedeniyle devam eden yaptırım sürecinin ve AB ile Akdeniz’de gerilen ilişkilerin de TL’deki baskıyı arttığını söylüyorlar.

Dolar dünyada zayıflarken Türkiye’de güçleniyor

Dolar başlıca para birimleri karşısında Temmuz’da %3.6 geriledikten sonra yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi Mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 7 geriledi. Açık dolar pozisyonları iki yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar.