Kurban Bayramı öncesi Bıçakçılar Çarşısı'nda hareketlilik

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bıçakçılar Çarşısı\'nda, çark sesi duyulmaya başlandı. Kent sakinleri, biletmek istedikleri bıçak, satır ve baltalarını çarşıdaki bıçakçılara getiriyor. Bıçakcı esnafı, bıçak başı 2,5 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala, Camikebir Mahallesi\'ndeki Bıçakçılar Çarşısı\'nda, hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. Kurban keserken kullanılacak bıçağın gerek kesim gerekse parçalamada çok önemli olduğunu belirten bıçak ustası Ömer Navruz, \"Kurban, önemli bir ibadettir. Bu ibadetin yerine getirilmesinde kullanılacak bıçağın kesinlikle kurbanlığa zarar vermemesi gerekir. Bu nedenle alınacak bıçak kaliteli ve keskin olmalıdır. Bıçak, satır ve baltalarını biletmek ve kurban sorun yaşamak istemeyenler bunları ehil olan ustasına biletmelidir. Anahtarcılar, bakkallar hatta manavlar bile bıçak bilemeye başladı. Bu kişilerin biledikleri bıçaklar, sağlıklı olmaz, hayvana zarar verir ve kesinlikle kişi kendisi yaralar\" diye konuştu.

Geçen yıllara göre, bıçak biletmek isteyenlerin sayısının daha fazla olduğunu kaydeden Navruz, \"Bıçak bileme işlerimiz yaklaşık 15 gün önce başladı. Bıçak bileme ücreti, bıçak başı 2,5 TL, satır ve balta bileme ücreti olarak 4 TL alıyoruz. Kurbanlıkların kesimi sırasında yıkılmasını kolaylaştıran büyükbaşları yıkmak için geliştirilen \'yıkmatik\' ürününü ise 55 TL\'ye satıyoruz. Vatandaşlardan bıçak bilemelerini son güne bırakmasınlar\" dedi.

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