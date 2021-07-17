Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Meteoroloji’nin verilerine göre, Kurban Bayramı’nın ikinci günü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hafta sonu az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede yağış beklenmiyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Sıcaklık hafta ortası azalacak

Bölgede, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerindeki sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34 derece civarında olması öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.