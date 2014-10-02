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Yaşam

Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre Kurban Bayramı namazı saatlarını açıkladı

02 Ekim 2014 16:11

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 07.27, İstanbul'da 07.44, İzmir'de ise 07.49'te kılınacak.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2014 yılı Kurban Bayramı namaz saatleri:

Adana'da: 07.15,

Adıyaman'da: 07.03,

Afyon'da: 07.35,

Ağrı'da 06.46,

Aksaray'da: 07.21,

Amasya'da: 07.16,

Ankara'da: 07.27,

Antalya'da: 07.33,

Ardahan'da: 06.49,

Artvin'de: 06.52,

Aydın'da: 07.45,

Balıkesir'de: 07.47,

Bartın'da: 07.31,

Batman'da: 06.52,

Bayburt'ta: 06.58,

Bilecik'te: 07.39,

Bingöl'de: 06.56,

Bitlis'te: 06.49,

Bolu'da: 07.33,

Burdur'da: 07.35,

Bursa'da: 07.42,

Çanakkale'de: 07.53,

Çankırı'da: 07.25,

Çorum'da: 07.19,

Denizli'de: 07.40,

Diyarbakır'da: 06.56,

Düzce'de: 07.35,

Edirne'de: 07.54,

Elazığ'da: 07.01,

Erzincan'da: 07.00,

Erzurum'da: 06.53,

Eskişehir'de: 07.36,

Gaziantep'te: 07.07,

Giresun'da: 07.06,

Gümüşhane'de: 07.01,

Hakkari'de: 06.42,

Hatay'da: 07.11,

Iğdır'da: 06.42,

Isparta'da: 07.34,

İstanbul'da: 07.44,

İzmir'de: 07.49,

Kahramanmaraş'ta: 07.09,

Karabük'te: 07.29,

Karaman'da: 07.23,

Kars'ta: 06.47,

Kastamonu'da: 07.25,

Kayseri'de: 07.15,

Kırıkkale'de: 07.24,

Kırklareli'de: 07.51,

Kırşehir'de: 07.21,

Kilis'te: 07.07,

Kocaeli'de: 07.40,

Konya'da: 07.27,

Kütahya'da: 07.38,

Malatya'da: 07.04,

Manisa'da: 07.48,

Mardin'de: 06.53,

Mersin'de: 07.17,

Muğla'da: 07.43,

Muş'ta: 06.51,

Nevşehir'de: 07.18,

Niğde'de: 07.18,

Ordu'da: 07.08,

Osmaniye'de: 07.11,

Rize'de: 06.57,

Sakarya'da: 07.38,

Samsun'da: 07.14,

Siirt'te: 06.49,

Sinop'ta: 07.20,

Sivas'ta: 07.10,

Şanlıurfa'da: 07.01,

Şırnak'ta: 06.47,

Tekirdağ'da: 07.49,

Tokat'ta 07.13,

Trabzon'da 07.01,

Tunceli'de: 07.00,

Uşak'ta: 07.40,

Van'da: 06.44,

Yalova'da: 07.42,

Yozgat'ta: 07.19,

Zonguldak'ta: 07.33

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bayram namazı 07.21'de kılınacak. 

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