Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 07.27, İstanbul'da 07.44, İzmir'de ise 07.49'te kılınacak.
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2014 yılı Kurban Bayramı namaz saatleri:
Adana'da: 07.15,
Adıyaman'da: 07.03,
Afyon'da: 07.35,
Ağrı'da 06.46,
Aksaray'da: 07.21,
Amasya'da: 07.16,
Ankara'da: 07.27,
Antalya'da: 07.33,
Ardahan'da: 06.49,
Artvin'de: 06.52,
Aydın'da: 07.45,
Balıkesir'de: 07.47,
Bartın'da: 07.31,
Batman'da: 06.52,
Bayburt'ta: 06.58,
Bilecik'te: 07.39,
Bingöl'de: 06.56,
Bitlis'te: 06.49,
Bolu'da: 07.33,
Burdur'da: 07.35,
Bursa'da: 07.42,
Çanakkale'de: 07.53,
Çankırı'da: 07.25,
Çorum'da: 07.19,
Denizli'de: 07.40,
Diyarbakır'da: 06.56,
Düzce'de: 07.35,
Edirne'de: 07.54,
Elazığ'da: 07.01,
Erzincan'da: 07.00,
Erzurum'da: 06.53,
Eskişehir'de: 07.36,
Gaziantep'te: 07.07,
Giresun'da: 07.06,
Gümüşhane'de: 07.01,
Hakkari'de: 06.42,
Hatay'da: 07.11,
Iğdır'da: 06.42,
Isparta'da: 07.34,
İstanbul'da: 07.44,
İzmir'de: 07.49,
Kahramanmaraş'ta: 07.09,
Karabük'te: 07.29,
Karaman'da: 07.23,
Kars'ta: 06.47,
Kastamonu'da: 07.25,
Kayseri'de: 07.15,
Kırıkkale'de: 07.24,
Kırklareli'de: 07.51,
Kırşehir'de: 07.21,
Kilis'te: 07.07,
Kocaeli'de: 07.40,
Konya'da: 07.27,
Kütahya'da: 07.38,
Malatya'da: 07.04,
Manisa'da: 07.48,
Mardin'de: 06.53,
Mersin'de: 07.17,
Muğla'da: 07.43,
Muş'ta: 06.51,
Nevşehir'de: 07.18,
Niğde'de: 07.18,
Ordu'da: 07.08,
Osmaniye'de: 07.11,
Rize'de: 06.57,
Sakarya'da: 07.38,
Samsun'da: 07.14,
Siirt'te: 06.49,
Sinop'ta: 07.20,
Sivas'ta: 07.10,
Şanlıurfa'da: 07.01,
Şırnak'ta: 06.47,
Tekirdağ'da: 07.49,
Tokat'ta 07.13,
Trabzon'da 07.01,
Tunceli'de: 07.00,
Uşak'ta: 07.40,
Van'da: 06.44,
Yalova'da: 07.42,
Yozgat'ta: 07.19,
Zonguldak'ta: 07.33
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bayram namazı 07.21'de kılınacak.