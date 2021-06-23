Kurban Bayramı için geri sayım başladı; işte 2021’in ortalama kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren büyükşehirlerde hayvan pazarları kurulacak. Bu yıl 3 milyonu küçükbaş, 1.5 milyonu da büyükbaş olmak üzere toplam 4.5 milyon kurbanlık satılacak. Küçükbaşlarda fiyatlar 1.500 ile 3 bin lira arasında değişirken, büyükbaşta 10 binden başlayıp 70-80 bine kadar çıkıyor.

Büyük başın canlı kilogramı 26-30 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında seyrediyor. Vakıf ve derneklerin kurban bağış fiyatları ise 900 ile 1.800 TL arasında değişiyor.

Son yıllarda kurbanlık satışıyla da öne çıkan büyük ve zincir marketler bu yıl da hazırlıklarına başladı. Marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişkenlik gösterirken alıcısına 9 taksit imkânı sunuluyor.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 20 arttığını belirten besiciler, "Maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Yem 6 ayda 80 TL'den 165 liraya yükseldi. Aynı oranda zam yapmak mümkün değil o zaman satamıyoruz, hayvan elimizde kalıyor. O nedenle yüzde 20 artış yaptık" diyor.

Hayvanların pazara inmeden satışının başladığını belirten besiciler, şunları anlatıyor:

"Bir ay öncesinde vatandaşlar bizi arar ve paya girerdi. Ancak geçen yılın aynı döneminde göre bu yıl alımlar yüzde 20 düştü. Bunda pandeminin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri bizim de satışlarımıza çok olumlu katkı sağladı. Bu yıl da etkisi olur."