Kurban Bayramı 10 güne çıkabilir

Hükümet 25 Ekim Perşembe ile 28 Ekim Pazar günleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı’nı 9 güne uzatmak için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kurban Bayramı tatilini 9 gün yapmak için teklifte bulunacağını açıklamıştı. Teklifin kabul edilmesi halinde Kurban Bayramı tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleşecek ve tatil 10 güne çıkacak. 10 günlük tatilin iç turizme moral vereceğini kaydeden turizmciler ise 600 bin kişi tatile çıkacağını öngörüyor.

'Bu dönemde tatile çıkan insan sayısı 600 bini bulur'

Kurban Bayramı’nın 10 güne çıkarılmasıyla yurtiçi ve yurtdışında büyük hareketlililik yaşanacağını tahmin ettiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu dönemde tatile çıkan insan sayısı 600 bini bulur. Bunun yaklaşık 400 bini yurtiçinde, 200 bini ise yurtdışındaki programlara katılır. Böylece Türkiye’de yıllık tatile çıkan sayısı 10 milyona ulaşır” diye konuştu.

'Turizmciler olarak ne olsa satarız'

Jollytur Yurtdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin, Kurban Bayramı’nın şimdiki haliyle bile ilgi göreceğini düşündüklerini belirtti. Yaz ortasına gelen tatil dönemi, sıcak havalar ve tatilin fazla olmaması nedeniyle geçen yıla göre Ramazan Bayramı’na ilginin sınırlı kaldığını kaydeden Tekin “ kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarılırsa vizesiz turlar ve tatilin uzun olması döneminde uzak turlar da ilgi ilgi görür. Turizmciler olarak ne olsa satarız” dedi.

'Turizm sektörüne büyük moral verir'

ETSTur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek, Türkiye’deki turizm sektörünün çok zor bir yaz sezonu geçirdiğine dikkat çekti. Özbek “Tatil döneminin uzatılması zaten çok zor geçmesi beklenen kış dönemi öncesinde turizm sektörüne büyük moral verir” değerlendirmesinde bulundu.