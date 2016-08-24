Kurbağlıdere’ye otel projesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy eski Salı Pazarı olarak bilinen, Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Stadyumu arasında bulunan 3 bin metrekarelik alana yapılması planlanan 12 katlı otel projesini iptal etti.

Kurbağalıdere'nin hemen yanına yapılmak istenen 12 katlı otel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Haziran ayında onay vermiş, Kadıköy Belediyesi askıya çıkan plana itiraz etmişti.

Bakanlık, imar planı değişikliğine yönelik yapılan itirazı yerinde görüp geri çekti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Kadıköy Belediyesi olarak Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Stadyumu arasında kalan 3 bin metrekarelik alan için istenilen plan değişikliğine itiraz etmiştik. İtirazı değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, itirazın yerinde olduğunu dikkate alarak Kurbağalıdere'ye otel inşaatı projesini iptal etti" dedi.

Kurbağalıdere'nin hemen yanı başına yapılması planlanan projede inşaat yoğunluğunun iki emsal olması ve otelin bodrum katlarında otoparkın yanı sıra hamam, sauna, havuz, yemekhane gibi tesislerin yer alması planlanıyordu.