Kurbağalıdere taştı: 1 belediye işçisi öldü

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Meteoroloji uyardı





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi. Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olası tehlikelere karşı uyardı.







Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi. Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olası tehlikelere karşı uyardı.