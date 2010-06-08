Kurbağalıdere taştı: 1 belediye işçisi öldü

T24 - İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağış daha çok Anadolu Yakası'nda etkili olurken, yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor. Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin taşan sularına kapılan bir belediye işçisi hayatını kaybetti.
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren sağanak yağış, hala etkili oluyor.ANADOLU YAKASI:
Sağanak, Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Tuzla başta olmak üzere Anadolu yakasında etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda çok sayıda yeri su bastı, yollarda mahsur kalan araçlar var.
Ataşehir'de dere taştı
Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nden geçen Örnek Deresi'nin taşması sonucu çevredeki çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Sel nedeniyle bir işyerinin duvarları çökerken Yenisahra Stadı da su altında kaldı.
Belediye ekipleri iş makineleri ile dere yatağını temizlemeye çalışıyor.
Bazı semtlerde ise aşırı yağışlar nedeniyle rögar kapakları patladı. Cadde ve sokaklar üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. AVRUPA YAKASI:
Avrupa yakasında da başlayan yağış, kentin her iki yakasında trafiği olumsuz etkiliyor.
İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
İl Milli Eğitim
Müdürü Muammer Yıldız, sağanağın Anadolu yakasında etkili olduğunu belirterek, "İlçe milli eğitim müdürleriyle görüşüyorum. Henüz okulların tatil
edilmesi yönünde kararımız yok" dedi.
Meteoroloji uyardı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi. Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olası tehlikelere karşı uyardı.
Diğer kentler
Amasya:
Amasya'da gece etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda evin bodrum katını su basarken ev ve eşyaları kullanılmaz hale gelen göçer vatandaşlar ise geceyi spor salonunda geçirdi.
İl merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve gece etkili olan dolu ile karışık yağmur su baskınları nedeniyle kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum katta bulunan bir çok evi su basarken Amasya Belediyesine bağlı ekipler motopomp ve vidanjörlerle su baskınlarının yaşandığı yerlerde su tahliyesi yaptı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise acil durumlara karşı hazır bekletildi. Kamuya ait bazı binaların alt katlarını da su bastı.
Göllü Bağları mevkisinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan su baskınında evleri ve eşyaları zarar gören bazı vatandaşların bir bölümü kentte bulunan akrabalarının yanına giderken bir kısmı ise jandarma ve belediyeye ait araçlarla Hamit Kaplan Spor Salonu'na getirildi.