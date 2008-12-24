"Emre Caner'in, ressam Osman Hamdi Bey'in hayatını anlattığı ''Kaplumbağa Terbiyecisi'' adlı kitap okurla buluştu... "



Buluştu buluşmasına ama bu haber Anadolu Ajansı'nın Türk medyasına yayın yapan sistemine düştüğünde, bilgisayarlarının başında pürdikkat haber bekleyen editörler bir anda şaşırdı. Gazetecilerin kısa süreli şok yaşamasına, hatta bir an için ezberlerinin bozulmasına neden olan cümle, AA'nın başlığında gizliydi.



Anadolu Ajansı, 'Kaplumbağa Terbiyecisi' yerine, dalgınlıkla 'Kurbağa Terbiyecisi' demeyi tercih etmişti! Durumu yarım saat kadar sonra fark eden ajans, düzeltme metninde şunları söyledi: ''Kurbağa Terbiyecisi adlı kitap okurla buluştu'' başlıklı haberimizde yer alan ''Kurbağa'' ibareleri ''Kaplumbağa'' olarak düzeltilmiştir.



Ne var ki Anadolu Ajansı bu düzeltmeyi geçmeden önce, haberi kopyala-yapıştır tekniğiyle sayfalarına taşıyan bazı internet sitelerinde, 'Kurbağa Terbiyecisi' başlığının aynen kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı.



Bazı habercilerin gafil avlandığı haberin 'düzeltilmiş' halini yayımlıyoruz:



Emre Caner'in, ressam Osman Hamdi Bey'in hayatını anlattığı ''Kaplumbağa Terbiyecisi'' adlı kitap okurla buluştu. Kapı Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Caner romanında ''Kaplumbağa Terbiyecisi'' adlı ünlü tablonun sahibi ressam ve müze müdürü Osman Hamdi Bey'in Osmanlı'nın son döneminde aydınlanma adına yaptıklarını, Arkeoloji Müzesi'ni kurmasını, Lagina Kazısı'nı ve İskender Lahdi'nin İstanbul'a getirilişini anlattı.



Romanın yazımı aşamasında elde ettiği kaynakları ve belgeleri, romanın dokusu içine yerleştiren Caner, Osman Hamdi Bey'in babasına yazdığı mektuplar ve hakkında Fransız basınında çıkan haberlere romanın içinde hayatın bir parçası olarak yer verdi.