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Yaşam

Kurbağa Kermit komünist mi?

Amerikan FOX TV'de yayınlanan Follow the Money programında, Hollywood'un Muppet Show gibi...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Amerikan FOX TV'de yayınlanan Follow the Money programında, Hollywood'un Muppet Show gibi yapımlarla uzun yıllar servet düşmanlığı yaptığı iddia edildi.

Programın sunucusu Eric Bolling, çocukların belleğine çokuluslu şirketlerin bir öcü gibi yerleştirildiğini iddia etti.

sinemamuzik.com'un haberine göre, Media Research Center'dan Dan Gainor da programın konukları arasındaydı. Gainor, Hollywood'un, sol partilerin ve medyanın petrol endüstrisini sevmediğini, Arabalar 2 (Cars 2) ve Syriana gibi filmlerde bunun açıkça görülebileceğini söyledi.


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