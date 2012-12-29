Kurayla işten atıldılar!

Bodrum havaalanında çalışan 180 güvenlik görevlisinden 80'i kura çekilerek işten atıldı. Şirket sahibi, "Havaalanını çok iyi korudunuz, Bakan Binali Yıldırım da sizi çok beğendi ama biz taşeronuz, devlet ne derse onu yapıyoruz" dedi.

Oktay Çayırlı'nın Dha'da yer alan haberine göre, Bodrum Havalimanı’nda güvenliği sağlayan özel bir firma, personel sayısını azaltma kararı aldı.

İşine son verilecek ve devam edecek güvenlik görevlileri ise noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Bengi Grup Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’de çalışıp, Milas-Bodrum Havalimanı’nda görev yapan 180 güvenlik görevlisinden 80’inin işine son verildi. İşten çıkarılacak ve devam edecek olan personelin belirlenmesi amacıyla Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce önlem alınan salonda özel güvenlik görevlilerine, firma sahibi İbrahim Bengi bilgi verdi.



'Kurayla alımları yapıp, kurayla işlerine son veriyoruz'



Bengi, “Gönül bu şekilde karşılaşmayı istemezdi. Sizlerin şu anda çok zor anlar yaşadığınızı biliyorum, ama ben sadece Milas’ta iş yapmıyorum. Türkiye’nin birçok yerinde firmamız faaliyetlerini sürdürüyor.

Firmamızda çalışacak personeli belirlerken eğer başvurular yoğunsa kurayla alımları yapıp, kurayla işlerine son veriyoruz. Bugün de yolumuza devam edeceğimiz veya yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımız isimleri kurayla belirleyeceğiz. 4 yıllık süreçte sizlerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım.

Hepiniz aslanlar gibi görevinizi yaptınız. Milas-Bodrum Havalimanı’nı çok iyi korudunuz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da bunu fark etti ve söyledi" dedi.



'Devlet istedi'



Bengi, üzgün olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizler devletle çalışan taşeron firmalarız. Devlet, havaalanında personel sayısının 80 kişi azaltılmasını istedi. Bugün 80 kişi işsiz kalacak ama yaklaşık 3 ay sonra 30 kişiyi yeniden işe alacağız” diye konuştu.

İşlerine son verilen kişilerin her türlü haklarının ödeneceğini kaydeden Bengi, “Özlük hakları ve kıdem tazminatları 6 ay içerisinde faiziyle ödenecek. İş çıkışları nedeniyle gerçekten ben de çok üzgünüm. Tüm yetkililerle de görüştüm ama alınan bir karar var. Benim sizlerle bir sorunum bir rahatsızlığım yok"dedi.



'Kura adaletsiz olacak'



Bengi, açıklamaların ardından salonda bulunanları dinledi. Söz alan özel güvenlik görevlileri, kıdem tazminatları ödemesi konusundaki tereddütlerini dile getirdi.

Bazı güvenlikçiler ise kura çekilmesini tepki göstererek, çalıştığı süre içinde ihtar alan ve hakkında rapor tutulan kişilerin öncelikle işten çıkarılması gerektiğini ifade etti ve kuranın adaletsiz olacağını savundu.

Yapılan kuraya 5 güvenlik amiri hariç, 175 kişi dahil edildi. Milas 1’inci Noteri huzurunda yapılan kura ile işe devam edecekler belirlendi.