Zeynep Kuray ve Bedri Adanır'a Basın Özgürlüğü ödülü

2012 Basın Özgürlüğü Ödülü Seçici Kurulu, basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 25 yıldır verilen Basın Özgürlüğü Ödülü"nü kazananları belirledi. "Tutuklu gazeteciler" adına Bedri Adanır ve Zeynep Kuray, "Kişi" dalında Ferai Tınç, "Kurum" dalında ise Türkiye Yayıncılar Birliği ödüle layık görüldü

Radikal gazetesinin haberine göre, 2012 Basın Özgürlüğü Ödülü "kişi" dalında, "basın özgürlüğü konusunda yaptığı çalışmaları, bu konudaki örgütlü mücadeleyi geliştirmeye yönelik katkıları, sürece ulusal ve uluslararası mesleki destekleri katmayı başarabilmesi" dolayısıyla gazeteci Ferai Tınç'a verildi.

Büyük Seçici Kurul, "tutuklu gazeteciler" adına da 2012 Basın Özgürlüğü Ödülü'nü Bedri Adanır ve Zeynep Kuray'ın almasına karar verdi.

2012 Basın Özgürlüğü Ödülü'nün bu yıl "kurum" dalında "gazeteciler ve yayıncılar üzerindeki baskıları sürekli dile getirmesi, düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde raporlar hazırlayarak kamuoyunu aydınlatması" dolayısıyla Türkiye Yayıncılar Birliği'ne verilmesi kararlaştırıldı.

Ödüller 24 Temmuz'da The Marmara Oteli'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.