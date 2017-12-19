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Kuran'ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - DİNAYET İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Muğla finali Bodrum'da yapıldı

19 Aralık 2017 21:41

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - DİNAYET İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması\'nın Muğla finali Bodrum\'da yapıldı.
Muğla Anadolu İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri arasında düzenlenen \"Genç Sada Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması\'nın il finali Bodrum\'da yapıldı. Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu\'ndaki Bodrum İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin\'in de izlediği yarışmada, öğrenciler Kur\'an-ı Kerim\'i en güzel şekilde okumak için kıyasıya yarıştı. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı kategorilerde yarıştığı yarışmaya Muğla il ve ilçelerinden toplam 24 öğrenci katıldı. Yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Bodrum İlçe Millî Eğitim Müdürü Emin Geçin, Kuran\'ı Kerim\'in Allah katından insanlara sunulan büyük bir lütuf ve aynı zamanda hidayet kaynağı olduğunu belirterek Kur\'an-ı öğrenme ve öğretmek bağlamında hafızlığın önemini anlattı.

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