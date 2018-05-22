"Kuran'da şiddet çağrısı yapılıyor" diyen senatör AİHM'e başvuracak: Yasaklanmasın ama gözden geçirilsin

Belçika'da aşırı sağcı Flaman Çıkarı (VB) Partisi senatörü Anke Van dermeersch, Müslümanların kutsal kitabı Kuran'da şiddet çağrısı yapıldığını öne sürerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Van dermeesch, Kuran'ın yasaklanmasını değil, kutsal kitabın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) açısından gözden geçirilmesini talep edeceğini ifade etti.

Belçika'da aşırı sağcı parti Flaman Çıkarı'nın (VB) senatörü Anke Van dermeersch, "askeri bir el kitabı" dediği Müslümanların kutsal kitabı Kuran'la ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Belçika eski güzellik kraliçesi ve avukat Van dermeersch, pazar günleri yayımlanan De Zondag gazetesindeki röportajında, Kuran'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu öne sürdü.

Kuran'daki ayetlerde "kafirlerin öldürülmesinin emredildiğini" iddia eden Van dermeersch, kutsal kitapta şiddet çağrısı yapıldığını savundu.

Belçikalı senatör,"Kuran'ın yarattığı tehlike konusunda toplumu uyarmak için AİHM'e başvuracağım" ifadesini kullandı.

Van dermeesch Kuran'ın yasaklanmasını değil, utsal kitabın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) açısından gözden geçirilmesini talep edeceğini söyledi. İslam dinine karşı "takıntısı" bulunmadığını söyleyen Anke Van dermeesch, Kuran'da "kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve tecavüzün savunulduğunu" öne sürdü.

Belçikalı politikacıya göre, Müslüman kadınların büyük bölümü, 'sosyal baskı yüzünden başörtüsü takmak zorunda kalıyor'. Van dermeesch, bu nedenle '18 yaşından küçük kadınların başörtüsü takmasının yasaklanmasını' da istedi.

Anke Van dermeesch'in Kuran'la ilgili şikayet kararı, aşırı sağ kesimde olumlu karşılık bulurken, muhafazakar Hristiyan kesimlerden tepki görüyor. Hollanda'da yayımlanan muhafazakar eğilimli De Dagelijkse Standaard gazetesi, bu kararı "tuhaf" diye değerlendirdi. Gazete, aşırı sağcı politikacının Kuran'la ilgili kararını alaycı bir dille eleştirdi.

Gazeteye göre Van dermeesch, İslam'ı bir din ve dünya görüşü olarak eleştirmenin bir adım ötesine geçerek, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i bile geride bıraktı.

Hukukçular ise, Anke Van dermeesch'in, "AİHS ile güvence altına alınmış hakların ihlal edildiği gerekçesiyle" Avrupa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı bulunduğuna işaret ediyor.