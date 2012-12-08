Prof. Öztürk: Kuran'da erkek 'öküz' diye geçiyor

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Show Tv'de yayınlanan Saba Tümer'in programında ilginç açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Öztürk, "Kuran’da erkek için kelime anlamı olarak öküz kullanılır" dedi.

Kimsenin bir başkasını cezalandırma hakkı olmadığını ifade eden Öztürk, "Kuran'da kadını dövmeye izin veren bir hüküm yok. Bu yalan. Nisa Suresi 34. ayeti biz herkese açtık, şimdi herkes paylaşıyor. 'Kadını dövme hakkım var' diyor adam. O zaman iş nereye kadar gidiyor. Hak ve geliyor 'Ulan öküz bu kahve neden böyle' diye pat-küt dövüyor. Böyle öküzler var biliyorsunuz. İnsan suretinde öküzler" dedi.



'Kuran'da erkek 'öküz' diye geçiyor'



Yaşar Nuri Öztürk, ilginç başka bir iddiada daha bulundu:

"Kuran’da erkek için kelime anlamı olarak öküz kullanılır. Enteresan, çok enteresan. Kuran'da Nisa Suresi'nde geçiyor. Kur'an kadınları nasıl himaye ediyor biliyor musunuz? Örtülü, açık çeşitli şekillerde. Mücadile Suresi hakları için savaşan kadınları anlatır. Erkekler için böyle bir sure yok. Adeta teşvik ediyor. Haklarınız için savaşın."