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'Kuran'da başörtüsünün karinesi ve müeyyidesi yoktur'

Diyanet İşleri Vakfı Kadın Kolları kurucusu ve eski başkanı Ayşe Sucu: Dindarlık meselesinin biçim üzerine indirgenmesinden rahatsızım

26 Kasım 2013 11:44

Diyanet İşleri Vakfı Kadın Kolları kurucusu ve eski başkanı, gazeteci yazar Ayşe Sucu, İslam hukukunda başörtüsünün farz olmadığını ifade etti. Sucu, "Kuran'da başörtüsünün karinesi ve müeyyidesi yoktur" dedi

Diğer yandan, dindarlık meselesinin biçim üzerine indirgenmesinden rahatsızlığını belirten Sucu, başörtüsüne özgürlükler pençesinden bakılması gerektiğini vurguladı.

CNN Türk'te yayınlanan Aykırı Sorular programında Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Ayşe Sucu, Aysever 'in "inanmayan insan ahlaklı olamaz mı" sorusu üzerine, dindarlığın insan olmakla eş olduğunu vurgulayarak, önemli olan insani değerleri hayatına taşımak olduğunu belirtti. 

Din ya da dindarlık meselesini değerler üzerinden tartışılması gerektiğini söyleyen Sucu, "Ateist ahlaklı, dindar ahlaksız olabilir" diye konuştu.

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