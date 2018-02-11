Kuran'a el bastırıp, soruları veren FETÖ'cü hakime 7.5 yıl

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- FETÖ/ PDY üyelerine askeri, idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını Kuran-ı Kerim\'e el bastırıp, yemin ettirerek dağıttığı öne sürülen Erzurum\'un Pasinler İlçesi hakimi Fatih Hüseyin İnal, 7.5 yıl hapse çarptırıldı. Katolog evlilik yaptığı Vergi Mahkemesi üye hakimi eşi Gözde İnal ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY\'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında karı-koca olan hakimler Fatih Hüseyin İnal ile Gözde İnal gözaltına alındı. Fatih Hüseyin İnal, 21 Temmuz 2016\'da tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen İnal çifti hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fatih Hüseyin İnal\'ın FETÖ/ PDY üyelerine askeri, idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını Kuran-ı Kerim\'e el bastırıp yemin ettirerek dağıttığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, gizli tanık ifadelerine yer verildi.

\'AHİRETİNİZ PERİŞAN OLUR\' DİYEREK YEMİN ETTİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 9 Mayıs 2016\'da ifadesi alınan gizli tanık \'Kutup Yıldızı\' hakim adaylığı sınavlarından önce Fatih Hüseyin İnal\'ın kendilerini başka bir eve davet ettiğini aktardı. \'Kutup Yıldızı\' ifadesinde şunları söyledi:

\"Fatih Hüseyin İnal, Fetih Suresi okutacağını söyleyerek bizi başka bir eve çağırdı. Sonrasında bize burada olanları kimseye söylemeyeceğime, olanları söylersem dünya ve ahiretimin perişan olacağı gibi içeriğini tam hatırlamadığım şekilde yemin ettirdi. Yemin sonrası Fatih, askeri hakim sınavlarına ilişkin 100 kadar soru ve bu sorulara ait cevapları bize verdi. Verilen kitapçık fotokopi şeklindeydi ve doğru şık işaretlenmişti. Bize verilen sorulara çalıştık, hatırladığım kadarıyla bu sorular askeri hakimlik sınavında birebir çıktı. 2013 yılı içerisinde idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını da yine Fatih bize dağıttı. Adli yargı sınav sorularını Fatih Hüseyin İnal bilgiyasarda getirdi.\"

KARI-KOCA BYLOCK KULLANMIŞ

Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Fatih Hüseyin İnal ile Gözde İnal hazır bulundu. Duruşma savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, İnal çiftinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandığına vurgu yaptı. Çiftin evliliğinin örgüt yönlendirmesi ile olduğuna işaret edilen mütalaada, Fatih Hüseyin İnal\'ın örgüt evlerinden sorumlu ser murakıp olduğuna değinildi. Fatih Hüseyin İnal\'ın bir kısım soruları Kuran-ı Kerim\'e el bastırıp verdiğine dikkat çekilen mütaladaa, çiftin yapı ile ilişkisinin ByLock tespit tarihleri dikkate alınınca 17/25 Aralık sürecinden sonra da sürdürdüğü belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Mütalaaya karşı savunması alınan Fatih Hüseyin İnal, terörist olmadığını söyledi. Vatanına bağlı Türkmen çocuğu olduğunu bildiren İnal, \"Hiçbir zaman milletimin karşısında olanlar ile birlikte olmadım. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım, sempati duymadım. Eğitim hayatımda dahi hak geçer diye burs talep etmedim. Meslek hayatımda işlerim bitsin diye gece yarılarına kadar çalıştım. İşlerimi yetiştirmek için düğünümü bile erteledim. Evliliğimiz daha çok yeniyken, aynı evde bile oturmadan gözaltına alındım\" dedi.

Tanık beyanlarında 17/25 Aralık sonrası örgüt ile bağlantısının kesildiğinin belirtildiğini aktaran Gözde İnal ise kimseden emir alıp, emir vermediğini iddia etti. Gözde İnal, \"Geçen hafta Reyhanlı\'da kuzenimi üstüne roket düşmesi sonucu kaybettim. Silahlı terör örgütü kavramı bunu yapanlar için geçerli bir kavram. Elime silah almadım ve silahlı bir eylem yapmadım\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Gözde İnal\'ı 6 yıl 3 ay, eşi Fatih Hüseyin İnal\'ı ise 7.5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, Fatih Hüseyin İnal\'ın yurt dışına çıkış yasağı ve her haftanın pazartesi günleri imza atmak şartı ile hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.