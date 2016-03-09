"Kuran'a el bastırıp soru sızdırdılar" iddiası

2010 KPSS’nin ardından 2012 KPDS ve ALES’le ilgili başlatılan soruşturmada, Gülen cemaatinden ayrıldığı iddia edilen M.Y.Ö.'nün ifadelerine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, söz konusu kişilerin Kuran'a el bastırarak sınav sorularını sızdırdıkları iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, ALES’le ilgili başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla 4 sayfalık ifade veren M.Y.Ö, şu iddialarda bulundu:

Onların yöntemi: İzmir’de akademik kariyer yapmayı düşünen lisans mezunlarının abisi Yusuf isimli kişiydi. Sohbetlerde Türkan Saylan gibi kişilerin din düşmanı olduğu, bölücü olduğu, bunlarla mücadele edilmesi gerektiği şeklinde konuşmalar yapılırdı. Bölücü, sosyalist, sol, ateist düşünceye mensup kişilerin sınav sorularını ÖSYM’den çaldıklarını, onlarla onların yöntemleriyle mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlardı.

Herkes aldı, biz de aldık: Yusuf ve İsmet cemaate mensup öğrencileri üçerli gruplar halinde farklı zamanlarda kalmakta olduğumuz yurtta bir odaya alıyorlardı. İsmet bize, ‘Burada duyduklarını, gördüklerini kimseye söylemeyeceğine namusun ve şerefin üzerine yemin ederim’ şeklinde yemin ettirerek, Kuran’a el bastırdı. Bunda kul hakkı olduğunu söylediğimde Yusuf abi bize herkesin soruları aldığını, bu nedenle kendilerinin de aldığını söyledi.

70 soru gösterdi: 2012 yılı KPDS sınav sorularıyla cevaplarını bir word belgesi halinde bize veren kişiler Yusuf ve yardımcısı İsmet G’dir. Sınavda 80 soru soruluyordu. Bize 70 soruyu ve cevabını gösterdi. Cevap anahtarını bir belge olarak bize vermedi. Bize gösterilen soruların aynısı sınavda çıktı.

Akademisyenler yardım ediyordu: 2012 yılı ALES sorularını ise bana cemaatin evinde Yusuf’un bilgisi dahilinde İsmet verdi. Sınavda 50-50-50 olmak üzere 150 soru soruluyordu. İsmet bize 120 soruyu ve cevabını gösterdi. Ben bu sınavdan 81,00 puan aldım. Araştırma görevlisi olarak başladıktan sonra üniversitede akademisyenlerin abisi Doç. Dr. C.H. idi.

Hiyerarşik yapı: Cemaatte hücresel bir yapılanma vardır. Aşağıda küçük gruplar ve o gruplardan sorumlu bir abi vardır. Benim mensup olduğum grubun abisi C.A’dır. O da yukarıda bir başka abiye bağlı. Ben bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum. En üstte ise cemaat lideri Fethullah Gülen bulunmaktadır. Burs, himmet, yardım şeklinde toplanan paraları en küçük grubun abisi bağlı olduğu abiye iletir ve cemaatin parasal faaliyetleri bu şekilde devam eder.