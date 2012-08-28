Cesede 'işeyen' askerlere idarî ceza yeterli görüldü

ABD ordusu, Afganistan'da bu yılın başlarında bir ABD üssünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Taliban militanlarının cesetlerine "işeyen" olaylara karışan ABD'li askerlere idari ceza verdi. Adli soruşturma ise yapılmayacak.



ABD ordu yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayıyla ilgili 6 ve Taliban cesetlerinin üzerine "işeyen" olayla ilgili 3 askere idari ceza verdi.

Askerlere uygulanan idari cezaların tam olarak ne olduğu açıklanmazken, bu tür cezalar arasında, rütbe indirme, ekstra çalıştırma, maaş kesintisi ya da sicile işleme gibi cezaların olduğu belirtiliyor.

ABD'li askerlerin karıştığı her iki olay da, ABD Başkan Barack Obama'nın Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'den özür dilemesine neden olmuştu. İki olay sonra Afganistan'da olaylar çıkmıştı.