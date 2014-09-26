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'Kuran öğreniyorum' dersine girmek istemeyen öğrenciye öğretmenden tepki: Hristiyan mı bunlar!'

Öğretmenlerinin baskısıyla karşılaşan öğrencilerin velileri okul müdürlüğüne dilekçe verdi

26 Eylül 2014 12:55

İstanbul Sultangazi ilçesindeki Orhangazi Ortaokulu’nda din kültürü öğretmeni Y.E.Ç’nin, seçmeli olan “Kuran-ı Kerim Öğreniyorum” dersini almak istemeyen T.İ.Ç. ve A. S. isimli iki alevi öğrenciye, “Neden derse girmiyorlar? Hiristiyan mı bunlar” gibi söylemlerle baskı yaptığı ortaya çıktı.

Öğretmenin “Kuran, cüz getirmeyin ama derse girin” diye baskı yaptığını söyleyen anne Sevgi Ç. “Kızımın inancı, kimliği ne olursa olsun hiç kimse baskı ve ayrımcılık yapamaz. Hele bu bir eğitimci ise asla kabul edilemez” diye konuştu. Okul yetkilileri "ailenin öğretmen hakkındaki dilekçesini işleme koyduklarını" belirterek “öğretmenin kasıtlı bir davranışta bulunmadığını” savundu.

Ali Açar'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Sultangazi ilçesindeki Orhangazi Ortaokulu’nda 22 Eylül günü meydana gelen olayda iddiaya göre Alevi inancına sahip T.İ.Ç. ve A.S. isimli öğrenciler aileleri tarafından okuldan alınarak derse sokulmadı. Derse giren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.E.Ç yoklama sırasında öğrencilerin derste olmadığını görerek sınıftaki çocuklara “Bu öğrenciler nerede? Neden derse girmiyorlar. Hiristiyan mı bunlar”diye sordu. Bunun üzerine sınıftaki çocuklar arkadaşlarının Alevi olduğuna dikkat çekerek “O Tuncelili Alevi” diye yanıt verdi. Ertesi gün ise iki öğrenci öğretmenleri tarafından çağrılarak “Kuran, cüz getirmeyin ama derse girin” baskısıyla karşılaştı. Durumu ailelerine anlatan öğrencilerin velileri okul müdürlüğüne dilekçe verdi.

Sevgi Ç. ve Selda S. tarafından verilen dilekçede “Kızımın dini inancı, kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin kişisel haklarına sözlü veya bedensel şiddet, tepki, ayrımcılık yapamaz hele bu bir eğitimci ise asla kabul edilemez. Devletin kızıma tanıdığı hakkı kişisel olarak göz ardı ediyor. Bu olay sınıfta kızımın deşifre olmasına, demokrat kişisel haklarına, eğitim hakkına saldırıdır. Bu konuyu bilgilerinize arz ettiğim gibi gerekli merci ve makamlara da başvuracağımı beyan ederim” ifadelerine yer verildi.

 

Din dersi almasını istemiyorum

 

Çocuğuna dini ders aldırmak istemediğini belirten T.İ.Ç’nin annesi Sevgi Ç. kızının geçen yıl seçmeli Kuran dersinden muaf olduğunu bu yıl da dilekçe ile bildirmesine karşı zorla derse kayıt yapıldığını söyledi. Okul idaresi ile görüştüğünü ve kendisine 6 saat seçmeli ders seçmesi gerektiğinin söylendiğini anlatan Sevgi Ç., “Okulun çoğunluğu o dersi seçtiği için benim bilgim dışında çocuğu oraya kayıt yapıyorlar. Zorunlu din dersinden kurtulamadan başka bir derse zorunlu kayıt yapıyorlar. Ben çocuğumun din dersi almasını istemiyorum. Hiçbir zihniyet benim çocuğumun inancını yargılayamaz. Ateist de olabilirdi. Bir eğitimci Hiristiyan veya bir başka şekilde insanların inancını uluorta sorgulayamaz” dedi. Okulda proje odasının da mescide çevirildiğini anlatan Sevgi Ç., “Okulun bütün ihtiyaçları için biz de yardımda bulunuyoruz. Mescit için proje odasını ayıran okul yönetimi neden çocukların bilimsel eğitimi için alan açmıyor” diye sordu. Sevgi Ç. okulda dini baskı, nefret suçu, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Selda S. ise çocuğuna din dersi verilmesini istemediğini, bunun için gerekli mücadeleyi göstereceğini belirtti.

 

Dilekçeyi işleme aldık

 

İddialar üzerine okulu müdürü Kemal Kavgacı ile odasında görüştük. Görüşme sırasında müdür yardımcıları ve öğretmen Y.Ç.E ile toplantı halinde olan Kavgacı, ailenin dilekçesini işleme aldıklarını ve amirlerinden izin almadan herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi. Kavgacı, gerekli incelemeyi sürdürdüğünü ancak “öğretmenin kasıtlı bir davranışta bulunmadığını” belirtti.

 

Aygün’den tepki

 

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de tepkisini kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile gösterdi. Aygün paylaştığı tweetinde “Ha IŞİD’in kurduğu İslam Devleti, ha Türkiye Cumhuriyeti, fark kalmamıştır!” ifadesini kullandı.

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