MEB yetkilileri açıkladı: 10 soruda Kuran dersi

Milli Eğitim Bakanlığı, Kuran-ı Kerim ve Peygamber’in Hayatı seçmeli derslerinin ortaokul ve liselerde nasıl okutulacağını ana hatlarıyla açıkladı.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanması planlanan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim yasasına ilişkin çalışmalara başladı. Yasada yer alan ve tartışma yaratan, ortaokul ve liselerde Kuran-ı Kerim ve Peygamber’in Hayatı’nın seçmeli ders olarak nasıl okutulacağı başta olmak üzere, bu konudaki merak edilen soruların yanıtlarını Bakanlık yetkilileri açıkladı.

Kamuoyunda özellikle bu seçmeli derslere ilişkin asılsız iddia ve endişeler olduğunu savunan yetkililer, “15 milyon öğrenci içinde bu dersleri seçmeli olarak alacak öğrenci sayısı abartıldığı kadar çok olmayacak” dediler. Yetkililerin verdiği bilgiye göre yeni sistem özetle şöyle işleyecek:

* Bu iki ders kaçıncı sınıftan itibaren verilecek?

Mevcut sistemde ilköğretim 4’üncü sınıftan lise 4’üncü sınıfa kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu olarak verilmeye devam edecek. Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı, yeni sistemde ikinci kademe olan 5’inci sınıftan başlayarak, lise sona kadar seçmeli ders olarak alınabilecek.

Kuran taşınmayacak

* Öğrenciler bu dersleri nasıl seçecek?

Öğrencilerin mevcut sistemde de olduğu gibi Fen, Sosyal, Türkçe, Matematik, Din, Dil ağırlıklı hazırlanan seçmeli ders havuzundan istedikleri dersi almak için dilekçe yazmaları yeterli olacak.

* Kuran dersinde kız öğrenciler için başörtüsü zorunluluğu olacak mı?

Mevcut sistemde İmam Hatip Liseleri’nde eğitim gören kız öğrenciler Kuran derslerinde başörtüsü kullanıyor. Yeni sistemde, seçmeli olarak Kuran dersi alan kız öğrenciler başörtüsü takabilecekler. Zorunlu olmayacak, tercihe bırakılacak.

* Kuran dersi öncesi abdest alınacak mı? Abdesthaneler açılacak mı?

Hayır. Öğrencilerin bu derste abdest alma zorunluluğu yok. Kuran dersi de diğer dersler gibi bir ders olacak. Normal sınıflarda bu ders verilecek.

* Öğrenciler okula Kuran-ı Kerim getirecek mi?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı, dili sadeleştirilmiş, Türkçe mealinin yer aldığı, alfabelerin öğretildiği, surelerin yer aldığı Kuran Dersi Kitabı hazırlayacak. Diğer ders kitaplarında olduğu gibi Kuran dersinin kitabı da Bakanlık tarafından bu dersi seçen öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Meleler ders vermeyecek

* Seçmeli bu iki dersi kim verecek?

Bu dersleri mevcut Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri verecek. Şu an yaklaşık 13 bin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni var. Kuran-ı Kerim bilen bu öğretmenler seçmeli dersleri verecekler. Mele ya da imamların bu derslere gireceği iddiaları kesinlikle doğru değil.



* Diğer inançlarla ilgili de dersler olacak mı?

Evet. Öğrencilere, inançları ve peygamberlerinin anlatıldığı dersler verilmesi planlanıyor. Örneğin Hıristiyanlık için Hz. İsa ve Hıristiyanlığın anlatıldığı bir program hazırlanacak. Alevi öğrenciler için de saz dersi, semah ve cem törenlerinin uygulanmasına ilişkin seçmeli ders programı yapılacak.

* Farklı din derslerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, seçilen dersle ilgili formasyon sahibi uzmanları belirleyecek. Bakanlığın belirlediği kişiler o inancın dersini verebilecek.

* Bu derslere sınıf açılabilmesi için en az kaç öğrenci olması gerekiyor?

Mevcut sistemde de en az 10 öğrenci bir dersi seçmeli olarak almak isterse sınıf açılabiliyor. Yeni sistemde eğer bir okulda o seçmeli ders için sınıf açacak kadar öğrenci yoksa, ortak bir okul belirlenip çevre okullardan sınıf mevcudunu oluşturacak kadar öğrenci biraraya getirilip, o seçmeli ders için ayrı bir sınıf açılması planlanıyor.

* Gelecek eğitim-öğretim yılına yetişecek mi?

Program ve müfredat oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başladı. 2012- 2013 eğitim öğretim yılında yeni sisteme geçilip geçilmeyeceğine Bakanlar Kurulu karar verecek.



