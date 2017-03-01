Kuran kursundaki 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen görevli serbest!

Gaziantep'te Şahinbey Camisi’ne bağlı Kuran kursunda 60 yaşındaki temizlik görevlisi Süleyman Ş’nin, bir yıl boyunca yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu kursun tuvaletinde istismar ettiği ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, olay geçtiğimiz yılın ağustos ayında 4’ü akraba 6 çocuğun, yaşadıklarını ailelerine anlatmaları ile ortaya çıktı. 10 yaşındaki M.G.K., 11 yaşındaki S.N.K., 6 yaşındaki Y.C.K., 8 yaşındaki A.N.K., 9 yaşındaki E.Ç. ve 8 yaşındaki H.İ.S. Kuran kursuna geldikleri sırada caminin tuvaletinde Süleyman Ş.'nin istismarına uğradığını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine cami avlusunda yakalanan Süleyman Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 Kasım’da davanın ilk duruşması görülürken mahkeme tartışmalı bir karara imza atarak 31 Ocak’ta yapılan ikinci duruma sonrası sanığın tahliyesine karar verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Süleyman Ş, çocukları tuvalette bulundukları sırada öptü ve vücutlarının mahrem yerlerine dokundu. İddiaya göre, Süleyman Ş. korkan ve tepki gösteren çocukları, "Bu olaydan birilerine bahsederseniz sizi öldürüp çöp kutusuna atarım, aileniz bulamaz" diye tehdit etti.

"İmam iftira attırmış olabilir"

Gaziantep 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada ilk duruşma 10 Kasım’da yapıldı. Tutuklu Süleyman Ş, olayın meydana geldiği kursta 3 yıldır çalıştığını, çocuklara karşı herhangi bir istismarda bulunmadığını savundu. Süleyman Ş. ayrıca "Mağdurların hiçbirini tanımam. Belki Kur’an kursuna gidiyorlar ancak ben ‘kim gelir, gider dikkat etmem, lavaboları temizlerim. Camii imamı benim 2 aylık paramı vermemişti, belki bu nedenle bana iftira attırmış olabilir" dedi.

Mağdurlardan E. Ç’nin annesi ise ifadesinde olay günü kızının kurstan döndüğü sırada ağladığını, ne olduğunu sorduğunda ise cami görevlisinin, tuvalette iken yanına geldiğini, ve kendisine dokunduğunu, çocuklara, "Bunu, sizi sevdiğim için yapıyorum" dediğini aktardı.

Mağdur çocuklardan H.S.'nin annesi de kızının kursa ablası F.S ile gittiğini, ablasından aldığı bilgiye göre temizlik görevlisinin H.S. tuvalette iken zorla içeri girdiğini öğrendiğini anlattı.

Mağdurlardan Y.K. ile S.K.'nın babası da çocuklarından S.K.'nın istismara uğradığını eşinden öğrendiğini anlattı: "Eşim beni arayarak, sanığın, caminin avlusunda S.'yi yanağından öpüp, saçlarını okşadığını söyledi" dedi. Mağdur kız çocuğu S.K. de ifadesinde, "Temizlik görevlisi benim yanağımdan öptü, arkadaşımın da göğsünü elledi" şeklinde konuştu.

31 Ocak’taki ikinci duruşmada söz alan mağdur E.Ç., sanığın tuvalette iken kapıyı zorla açarak içeri girdiğini söyledi. Mağdurlarla tek tek görüşen uzman bilirkişi Ebru Bulut, mahkemede, “Mağdur H, olay günü E. ile birlikte cami tuvaletinde iken sanığın tuvaletin kapısını açıp içeri girdiğini, saçlarını ve omuzlarını okşadığını söylemişti. Mağdur A. ise bana M. ile S.’ye sanık tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu gördüğünü söyledi” diye konuştu.

Mağdur A.N.K, "Temizlikçinin arkadaşım S.’yi çenesinin oradan öptüğünü görmüştüm. Bunu caminin avlusunda biz öğle vakti eve giderken yapmıştı" diye anlattı. Duruşmada davaya müdahil olmak isteyen Antep Barosu Çocuk Hakları Komisyonu adına Avukat Elif Koçaslan ve Antep Barosu adına Avukat Şafak Yılmaz ile Bülent Duran söz alarak müdahillik talebinde bulundu. Baro adına yapılan tüm müdahillik taleplerini reddeden mahkeme, suçun niteliği ve delilleri dikkate alarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, 25 Nisan’a ertelendi.

"Çocuklarımızı koruyamıyorlar"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara" ait verilerine göre de Türkiye’de bir yılda ortalama 11 bin çocuk cinsel istismara uğruyor. Sadece 2014 yılı verilerini paylaşan TÜİK, bin 377’si erkek, 9 bin 718'i kız çocuğu olmak üzere 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kaldığını ifade ediyor. Cinsel suçlara maruz kalan çocukların yüzde 57,6’sını 15-17 yaş grubu, yüzde 23,9’unu 12-14 yaş grubu, yüzde 18,5’ini ise 11 yaş ve altındakiler oluşturuyor.

Türkiye genelinde işlenen suçların yüzde 46’sının çocuklara karşı işlendiği ifade edilirken, bu suçlar arasında cinsel istismar ilk sırada yer alıyor.