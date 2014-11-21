Kuran kursunda öğrenciler zehirlendi

Fatih'te bir kuran kursunda yedikleri yemekten zehirlenen 35 kız öğrenci, baş dönmesi ve kusma şikâyetiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye koşan öğrenci yakınları kurs görevlilerinin ihmali olduğunu belirterek olaya tepki gösterdi.

İddiaya göre, Fatih, Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan Fatih Müftülüğü'ne bağlı Karagümrük Tuba Kız Kuran Kursu'nda akşam yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile rahatsızlanınca durumu kurs görevlilerine bildirdi. Çok sayıda öğrencide aynı belirtilerin görülmesi üzerine kursun bulunduğu binaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözlem altında tutulacaklar

DHA’nın haberine göre, daha sonra 35 öğrenciden 11'i İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 15'i Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne, 9'u da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmayan öğrencilere serum tedavisi uygulandığı ve bir süre daha gözlem altında tutulacakları belirtildi.

Aileler tepki gösterdi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bazı öğrencilerin aileleri, çocuklara zorla 3 günlük yemek verildiğini iddia etti. Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan bir veli, "Gıda zehirlenmesi ve hastaneye kaldırıldıklarını öğrendik. Kurstan bize 8 öğrenci olduğunu söylediler. Sadece 12 öğrenci burada var. 70 öğrenci zehirlenmiş ve bunu saklıyorlar. Çocuklarımıza şu anda serum takıldı. Diğer ailelere haber verilmiyor. 25 gün önce bu konuyu Sağlık Bakanlığı'na şikâyet ettik. Dilekçe verildi. Olur raporu verildi. Herhangi bir düzelme olmadı. Çocukların söylediğine göre 3 günlük pilav yemişler. Bunu yetkililere söylediklerinde 'çöpe mi atacağız' deyip çocukları yemeye zorlamışlar" dedi. Hastane bahçesinde bekleyen bazı öğrenci yakınları da yurt yetkililerini telefonla arayarak tepkilerini dile getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.