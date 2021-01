Kuran kursunda cinsel istismar iddiası: Mahalleli kursun kapatılmasını istedi

İstanbul Maltepe’deki Süleymancılar’a ait olduğu öne sürülen Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mahalle sakinleri bugün bir basın açıklaması yaparak kursun kapatılmasını istediler.

Onlarca mahallelinin fiziksel mesafe kurallarına özen göstererek düzenledikleri eylemde, mahalleliler adına bir basın açıklaması okundu.

“Tarikatlar ve cemaatler insanları korkutarak, sindirerek çaresiz bırakmaktadır, içlerinde yaşanan her türlü ahlaksızlığı örtbas etmektedir” denilen açıklamada, Zümrütevler’deki Kuran kursunda yaşanan ve yargıya taşınan istismar olayının takip edileceğinin altı çizildi.

BirGün'den Volkan Ateş'in haberine göre, yurttaşlar, mahallelerinde bulunan Kuran kursunun kapatılması gerektiğini de belirterek, “Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz: Bizler çocuklarımızın aydınlık yarınları olsun istiyoruz. Çocuklarımız laik, bilimsel ve evrensel eğitim alsın istiyoruz” talebini dile getirdi.

Zümrütevler Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde:

"Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz"

“Bugün burada, Süleymancılara ait olduğu bilenen Kuran Kursu’nda yaşanan ‘çocuklara yönelik cinsel istismar olayına’ sesimizi yükseltmek için bir aradayız.

Cemaatlerde ve tarikatlarda oldukça sık yaşanan, bir kısmı basına yansıyan ama çoğunlukla üstü kapatılmak istenen cinsel istismar olaylarına sessiz kalmadık, kalmıyoruz, kalmayacağız. Çocuklarımızı bu karanlık, denetimsiz, güven vermeyen yapılara teslim etmeyeceğiz. Bu yapıların tamamı ortadan kalkana kadar mücadelemiz devam edecektir!

Dünya’da egemenliğini ilan eden neoliberal düzen ve Türkiye’de siyasal iktidarın politikaları sonucunda iyice yoksullaşan halkın çocukları, bilinçli olarak tarikatların kucağına itilmekte, tarikat-cemaat yurtlarına mahkum edilmektedir.

Görüyoruz ki ülkenin her bir yanında sayısız tarikat - cemaat ve bunlara ait yurtlar- Kuran kursları bulunmaktadır, bu yapılar devleti ele geçirmiş durumdadır. Tarikatlar ve cemaatler insanları korkutarak, sindirerek çaresiz bırakmaktadır, içlerinde yaşanan her türlü ahlaksızlığı örtbas etmektedir. Baskı ve zulmün arttığı, din kisvesi altında her türlü eylemin alenen gerçekleştiği, hukukun alt üst edildiği bu coğrafyada biz sözümüzü daha da güçlü haykırıyoruz: Cinsel istismara dur diyoruz!

Zümrütevler Kuran Kursu’nda yaşanan cinsel istismar yargıya taşındı, hukuki sürecin takipçisi olacağız. Çocuklarımıza yönelik gerçekleşen cinsel istismarın hesabını soracağız! Biz mahallemize ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz!

Bugün burada ama her gün memleketin her yanında tacize, şiddete, istismara maruz bırakılan çocuklarımızın haklarını savunacağız ve sorumlular hesap verene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu cemaatlerin devlet tarafından finanse edilmesine, korunmasına, çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim almak yerine bu din tacirlerinin eline bırakılmasına itiraz edeceğiz.

Ve buradan tüm yetkililere sesleniyoruz: Bizler çocuklarımızın aydınlık yarınları olsun istiyoruz. Çocuklarımız laik, bilimsel ve evrensel eğitim alsın istiyoruz!

Çocuklarımıza dayatılan ve yaşatılan bu ahlaksızlığın hesabı verilsin, sorumlular cezalandırılsın ve Zümrütevler Kuran Kursu kapatılsın!”

