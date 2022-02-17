Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı; Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı
17 Şubat 2022 16:34
Erzurum Palandöken'de Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda7 çocuğun cinsel istismara maruz kalmasının ardından Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.
Belletmen H.A.'nın istismar ettiği çocuklar diğer yöneticilerin de 'Haydar' adı verilen sopayla kendilerine vurduğunu, Atatürk portresiyle dayak attığını, Kuran okumak amacıyla kullanılan rahleyle dövdüğünü ve Kuran'ı yırtıp attığını söylemişti.
Halk TV'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.