Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı; Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı

Erzurum Palandöken'de Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda7 çocuğun cinsel istismara maruz kalmasının ardından Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.

Belletmen H.A.'nın istismar ettiği çocuklar diğer yöneticilerin de 'Haydar' adı verilen sopayla kendilerine vurduğunu, Atatürk portresiyle dayak attığını, Kuran okumak amacıyla kullanılan rahleyle dövdüğünü ve Kuran'ı yırtıp attığını söylemişti.

Halk TV'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.

TIKLAYIN - 7 çocuğa cinsel istismarda bulunulan Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nun müdürüne maaşından kesme cezası verildi

TIKLAYIN - Erzurum’da Kuran kursunda cinsel istimara uğrayan çocuğun annesi: Sadece yedisi değil, daha fazlası yaşadı, Diyanet görmezden geliyor

TIKLAYIN - Erzurumda yedi çocuğun cinsel istismara uğradığı Kuran kursundaki görevlilere 'işkence' suçundan soruşturma