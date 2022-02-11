Erzurumda yedi çocuğun cinsel istismara uğradığı Kuran kursundaki görevlilere 'işkence' suçundan soruşturma

Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre çocuklar ve ailelerinin pazartesi günü savcılığa çağrılarak, ifadeleri alınacağı belirtildi.

Belletmen H.A.'nın istismar ettiği çocuklar diğer yöneticilerin de 'Haydar' adı verilen sopayla kendilerine vurduğunu, Atatürk portresiyle dayak attığını, Kuran okumak amacıyla kullanılan rahleyle dövdüğünü ve Kuran'ı yırtıp attığını söylemişti.

Saymaz'ın yazısı ve Halk TV'nin haberleri üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruşturma için iznini beklemekten vazgeçti.

Erzurum Valiliği'nin de yedi görevli için yeni bir idari soruşturma açacağı öğrenildi. Önceki idari soruşturmada yalnızca eski yurt müdürü N.K.'ye sekizde bir maaş kesintisi cezası verilmişti.