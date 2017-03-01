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Kuran kursunda 6 çocuğa cinsel istismar iddası Meclis gündeminde

"Kaç çocuk cinsel suçlara maruz kalmıştır?"

01 Mart 2017 20:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Şahinbey Camisi Kuran Kursu’nda 6 çocuğa cinsel istismar iddiasını Meclis gündemine taşıdı.  

Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım’a "Nişanlı çiftlerin elele tutuşmasıyla, Alevilerle evlenilmesiyle, feminizmin ahlaksızlık olmasıyla ilgili fetvalar veren, açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların korunup kollanması ile ilgili ne zaman açıklama yapması düşünülmektedir?” diye sordu.

Kuran kursundaki 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen görevli serbest!

 

Ağbaba’nın konuyla ilgili Yıldırım tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

Gaziantep  Şahinbey İlçesindeki Şahinbey Camisi’ne bağlı Kuran kursunda 60 yaşındaki temizlik görevlisinin bir yıl boyunca yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu kursun tuvaletinde istismar ettiği haberi basın yayın organlarında yer almıştır. Ensar Vakfı, KAİMDER,Gerger İmam Hatip Lisesi, Ankara Etlik İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Hamidiye Yaz Kuran Kursu Sosyal Tesisi,İstanbul’da Süleyman Efendi Cemaati’ne ait ruhsatsız bir yurt ve daha pek çok yerde yaşanan cinsel istismar vakalarının son örneği Şahinbey Camisi’ne bağlı Kuran kursunda yaşanmıştır.

Türkiye’de son yıllarda yurtlarda, pansiyonlarda, okullarda bu tür çirkin olaylar sık sık gündeme gelmeye başlamıştır. Yaşanılan istismar olaylarının ardından hükümetiniz tarafından etkin yaptırımların uygulanmaması, bazı cemaat ve vakıflara sahip çıkılması, bu tür olayların göz ardı edilip, kamuoyunda hafifleştirilmek istenmesi daha sonra meydana gelen  vakalara davetiye çıkarmaktadır. Dönemin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun, Ensar Vakfı'ndaki tacizci öğretmen ve vakfı savunan açıklamalar yaparak  "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz" ifadelerini kullanması bunun en dikkat çekici örneklerindendir.

-Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014  verilerine göre Türkiye’de bir yılda ortalama 11 bin 95 çocuğun cinsel  istismara uğradığı belirtilmektedir.Hükümetiniz tarafından 14 yıldır tek başına yönetilen bir ülkede  cinsel istismar olaylarının hız kesmemesinin sebebi nedir?

-2015  ve 2016 yıllarında meydana gelen cinsel istismar olaylarının istatistik verileri nedir? Kaç çocuk cinsel suçlara maruz kalmıştır?

-Türkiye genelinde işlenen suçların yüzde 46’sının çocuklara karşı işlendiği bu suçlar arasında cinsel istismar ilk sırada yer aldığı belirtilmektedir. Ortaya konulan rakamlar hükümetiniz tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

-Nişanlı çiftlerin elele tutuşmasıyla, Alevilerle evlenilmesiyle, feminizmin ahlaksızlık olmasıyla ilgili fetvalar veren, açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların korunup kollanması ile ilgili ne zaman açıklama yapması planlanmaktadır? Kendi bünyesindeki bir caminin Kur’an Kursu’nda meydana gelen cinsel istismar olayıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının sessizliği düşündürücü değil midir?”

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