Kuran kursunda 5. kattaki camları çocuğa sildirdiler

Niğde'de yatılı kuran kursunun beşinci katındaki camların, bir çocuk tarafından silinmesine dair görüntü müftülüğü harekete geçirdi.

Nide'de bir kuran kursunun 5'inci katında cam silen 12-13 yaşlarındaki çocuk, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kursta eğitim gören öğrencilerden biri olduğu tahmin edilen çocuk, görüntülere göre 5'inci kattaki pencerenin camını silerken hiçbir güvenlik önlemi almıyor.



ntv.com.tr'nin haberine göre; çocuk, bir ayağını içeride tutup diğer ayağını pencerenin dışındaki pervaza bırakarak camları silmeye devam ederken görüntüyü çeken kişinin seslenmesi üzerine içeri giriyor.

Hafta sonu çekildiği belirtilen görüntü, sosyal medyaya yüklenince birçok vatandaş çocuğa cam sildirilmesine tepki gösterdi.

Niğde İl Müftüsü: Öğrencilerin çalıştırılması doğru değil

Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, çocuğa neden cam sildirildiğini araştırmak için bir kişinin görevlendirildiğini söyledi.

Müftü Gürpınar, "Yeni bir Kuran kursumuz. Hizmetlisi, görevlisi var. Orada öğrencilerin çalıştırılması doğru değil. Çalıştırma mıdır, yoksa öğrencinin kendi kendine yaptığı bir iş midir? İl Müftülüğümüze bağlı bir görevli arkadaş görevlendirdik konuyu araştıracak" dedi.