Kuran kursuna katılım sayısı geçen yıla oranla 2 kat arttı

2011 yılında Kur'an kurslarına devam eden öğrenci sayısı 430 bin iken bu sayı 2012-2013 öğretim yılında 947 bin'e ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Belgin Aydın, 2 yıldır pilot uygulaması yapılan ''İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programı''nın 2012-2013 öğretim yılında, yurt genelinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Aydın: Kursa katılanların sayısı 947 bin oldu

Yeni sistemle Kur'an kursu öğretimin 4 dönemde, sürekli kayıt alan bir yapıya kavuşturulduğunu anlatan Aydın, ''Öğrenci sayımız iki katına çıktı. Geçen yıl 430 bin iken bu yıl kursa katılanların sayısı 947 bin oldu. 4 dönem halinde kayıtlarımız devam ediyor. 'Kayıtlar bitti, doldu. Artık yeni kayıt yapamıyoruz' gibi bir şey söz konusu değil'' diye konuştu.