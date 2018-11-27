Kuran kursuna gitmek yerine porno film izlediler, köy internetten oldu

Muhafazakârlığıyla bilinen bir Endonezya köyünün gençlerinin, Kuran kursu derslerine gitmek yerine porno sitelerine girdiği gerekçesiyle köyün kablosuz internet bağlantısı kesilecek.

Sputnik İnternational'ın haberine göre köyün yetkilileri internetin 'çocukların ahlakına zarar verdiğini' öne sürdü. Yetkililere göre köydeki 6 internet kafenin çok ucuza kablosuz internet servisi sunması, öğretmenlerin çocukları kontrol etmesini zorlaştırıyor.

Köyün lideri Helmiadi Mukhtaruddin, gençlerin İslam ile ilgili derslere girmek yerine pornografik görsellere baktığını söylerken "Bu ahlaklarına çok zararlı" yorumunda bulundu.

Ayrıca internet yasaklamalarına uymayan kafelere ceza verileceği bildirildi. Cezanın ne olduğuysa cuma günü açıklanacak.

Köyün içinde bulunduğu Bureun bölgesi daha önce eşcinselleri, kumar oynayanları ve içki içenleri toplum önünde kırbaçlamasıyla gündeme gelmedi.Bu yıl bölgede kadın ve erkeklerin akraba veya evli olmaması durumunda beraber yemek yemeleri yasaklanmıştı.