Kuran kursu hocası 5 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen imam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bu yıl Kuran kursuna gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin ailelerinin durumdan şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

Kız çocukların ailelerinin soruları üzerine 5 kız öğrenci, Kuran kursunda hoca H.A.'nın kendilerini elle taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Kuran kursu hocası H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)