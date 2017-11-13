Kuran kurs öğreticisi, sokakta bulduğu yavru köpeklere sahip çıktı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde Kuran kursu öğreticisi Zeynep Hasar, evine giderken sokakta karşılaştığı anne ve 7 yavru köpeğe sahip çıktı. Hasar, bir süre evinde beslediği Van\'a götürdüğü köpekleri tedavi ettirdiğini söyledi.

Çatak İlçesi\'nde Müftülük bünyesinde açılan Kuran kursunda öğreticililik yapan Hasar, evine giderken sokakta aç ve yaralı halde anne ve 7 yavru köpeği ile karşılaştı. Hasar, köpekleri Adnan Menderes Mahallesi\'ndeki evine götürüp süt , balık ve çevreden topladığı atıklarla beslemeye başladı. Hasar, daha sonra yaralı yavru köpekleri, kendi olanakları ile Van\'a özel bir veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırdı. Kuran kursu öğreticisi Hasar,herkesin doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağıran Hasar, şöyle dedi:

\"Mahalleli bu köpeklerden rahatsız olduğu için, ben sahip çıkıp korumaya aldım. Anne ve yavru küçük sıyrıkları vardı. Bulduğumuzda halsiz ve açtılar. Bazı yavrular enfeksiyon kapmıştı. Gönüllülerle birlikte Van\'a götürüp tedavi ettirdik. Şimdi durumları iyi. Yavrular büyüdükten sonra yeni yuvalarına gönderilecekler. Ben bir Kuran kursu öğreticisi olarak bütün Çatak halkını, hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Özellikle kışın hayvanların aç kalmaması için kapılarının önüne en azından artık yemekleri bıraksınlar. Bu güzel ilçemizde hepimizin doğasını ve içindeki bütün canlıları korumaya davet ediyorum.\"



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