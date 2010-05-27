Kuran derslerinde seks yaptığımı yazmamdan hoşlanmayacaklar

T24

'İslam'a saldırmıyorum ama...'

Tahran'a gidersem beni öldürürler

İlişkiler şirazesinden çıkabilir

Habertürk gazetesinin haberine göre; Roxana Shirazi, 1 Haziran’da piyasaya çıkacak kitabında, Tommy Lee, Sebastian Bach ve Dizzy Reed gibi ünlü rock şarkıcılarıyla yaptığı ateşli seks kaçamaklarını tüm detaylarıyla anlatıyor. Bu riskli seks oyunlarından ve yaşadıklarından hiç pişmanlık duymayan, rock gruplarının peşinden koşmaya devam eden Shirazi, kitabında anlattığı anılarıyla aslında kendini daha büyük bir tehlikeye atıyor. Shirazi, birkaç yayıncı ve editörün kendileri hakkında ölüm fetvası çıkarılabileceği korkusuyla -tıpkı Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin başına gelenler gibi- kitabı yayınlamaktan vazgeçtiğini söylüyor. Ancak, kendisine destek veren iki yazar, Neil Strauss ve Anthony Bozza nihayet HarperCollins’i kitabı kendi bünyesinde kurduğu yeni yayınevi Igniter’dan yayımlamaya ikna etmiş.Shirazi’nin 10 yaşına kadar yaşadığı İran’da mollalar açısından kitapta nelerin kışkırtıcı olacağını tahmin etmek zor değil. “Kitapta İslam’a saldırmıyorum. Ama muhtemelen, Kuran dersleri sırasında seks yaptığımı yazmamdan hoşlanmayacaklardır” diyor Shirazi. Kitapta şöyle bir uyarı var: Sonraki yıllarda rock yıldızlarıyla yaptığı seks alemleri o kadar açık anlatılıyor ki, Pamela Des Barres’ın o meşhur “I’m With The Band” (“Grupla Birlikteyim”) isimli kitabı bunun yanında “bir rahibenin günlüğü” gibi kalıyor.Kitapta İran rejimini ve Müslümanlar’ı rahatsız edecek başka unsurlar da var: Shirazi’nin çıplak fotoğrafları ve çarşafa benzeyen kıyafetler içinde parmakları ve diliyle yaptığı müstehcen ifadelerin olduğu başka fotoğraflarO da yaratacağı infialin farkında. Güzel sanatlar alanında yüksek lisans derecesi bulunan, cinsiyet ve kimlik üzerine konferanslar veren 30’larındaki Londralı kadın, “Eğer Tahran’a dönersem beni öldürürler” diyor.Shirazi’nin birlikte olduğu isimler arasında Guns N’Roses, Mötley Crüe, Velvet Revolver, Papa Roach ve Skid Row gibi rock gruplarının üyeleri var. Dolayısıyla bu kitap yayımlandıktan sonra onlar da tekrar gündeme gelecek. Tommy Lee’yi “fazla otoriter” bulduğunu ve onun yaptığı tekno müzikten nefret ettiğini söylüyor Shirazi. Amerikalı bas gitarist Nikki Sixx’i ise hep daha çok beğenmiş: “Fakat öğle yemeğine çıktığımızda, onu biraz sıkıcı buldum. Bana bahçesinde yaptığı işleri anlattı.” Skid Row’un üyelerinden Sebastian Bach’ hiçbir zaman heyecan verici bulmamış ama bu, onunla birlikte olmasını engellememiş. Aralarına Axl Rose girdiğinde ise incinmiş. Rose’un gruptan arkadaşı Dizzy Reed ise onun için en kötüsü olmuş. Shirazi, klavyecinin “çocuksu olduğu ve yeterli cazibeye sahip olmadığı” iddiasında ama ona aşık olmuş. Reed’e hamile olduğunu söylediğinde ise onun kendisini kürtaj olması yönünde uyardığını anlatıyor: “Moralim o kadar bozuldu ki bir gece Hollywood’daki bir motelde aşırı dozda ağrı kesici aldım.”Shirazi’nin kitabı 1 Haziran’da İngiltere’de yayımlanacak. Shirazi, Farsça kökenli bir kelime. İran'ın Şiraz bölgesinden gelen demek.Türkçe'de ona yakın “şiraze” kelimesi var. Şirazenin iki anlamı var. Biri, “kitap ciltlerinin iki ucunda bulunan ve yaprakları düzgün tutmaya yarayan ince şerit.” Diğeri, “düzen, nizam.” Hatta bizde, “şirazesinden çıkmak” diye bir deyim de vardır ki, “düzenini kaybetmek, çığırından çıkmak” anlamına gelir.Şirazlı Roxana'nın kitabı çok yakında İngiltere – İran ilişkilerini de şirazesinden çıkarabilir…