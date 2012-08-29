Kur'an dersinin içeriği belli oldu

Müfredata giren Kur'an-ı Kerim dersinin içeriği belli oldu.

CNN Türk'te yer alan Betül Kotan'ın haberine göre, Kur'an-ı Kerim haftada iki saat seçmeli ders olarak alınabilecek. Bu yıldan itibaren uygulanacak dersin müfredatı Talim Terbiye Kurulu onayından geçti. Dersin amacı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrencilere öğretmek, Kur'an'ın mesajını öğrencilere verebilmek. Ders programının ayrıntıları şöyle:

5. sınıf müfredatı

- Öğrenciler bu dersle ilk olarak 5. sınıfta tanışacak. Ve ilk derste Kur'an-ı Kerim 'i niçin okumalıyız sorusuna yanıt arayacaklar.



- Kur'an-ı Kerim 'i tanıyalım ünitesinde Kur'an kıssaları, duaları, kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklar.



ikinci ünitede ise kur'an okumayı öğrenecekler.



- Harfler, harflerin okunuşu, hareketler öğrencilere tek tek öğretilecek. Öğrenmelerini kolaylaştırmak için koro halinde seslendirmeleri sağlanacak. Ve Kur'an okumayı öğrendikleri zaman Bakara suresini okuyacak, subhaneke, salli barik, ihlas, kevser gibi duaları ezberleyecekler.

6. sınıf müfredatı

- 6. sınıfta Kur'an-ı kerim 'i güzel okumanın önemi üzerinde durulacak. Ve öğrencilere tevcit, yani kurallarına göre güzel okuma dersi verilecek. Dua, zikir, tesbih ve secde kavramları hakkında bilgiler de bu dersin kapsamı içinde.



- Öğrenciler 6. sınıfta Bakara ve Yasin surelerini okuyacak, Amentü, Felak, Nas gibi sureleri ezberleyecek.

7. sınıf müfredatı

- Öğrenciler 7. sınıfa geldiklerinde Kur'an-ı Kerim 'in islam dinindeki yerini öğrenecek, mesajını anlamaya çalışacak.



- Kur'an okuma çalışmalarında da bir aşama daha ilerlenecek. Harfleri uzatma, harflere vurgu yapma gibi bilgiler verilecek.



- 7. sınıfta ezberlenecek dualar arasında Kafirun, Fil, Kureyş, Maun sureleri yer alacak.



- Öğrenciler anlamlarını da öğrendikleri bu sureleri koro halinde tekrar ederek ezberlemeye çalışacak.

8. sınıf müfredatı

- 8. sınıfta da yine Kur'an-ı Kerim 'in mesajları üzerinde durulacak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf gibi peygamberlerin kıssaları öğrenilecek.



- Furkan, Rahman, Cuma gibi ayetlerin okunacağı derste Asr, Kadir suresi ve Ayetül Kürsi anlamlarıyla birlikte ezberlenecek.