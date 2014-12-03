Kuran dersi 6 saate çıkıyor, insan hakları dersi kaldırılıyor

Açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 19. Milli Eğitim Şurası dün(2 Aralık 2014) başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), seçmeli derslerde yoğunlaştırılmış program uygulamaya hazırlanıyor. Bunun yanında, Bakanlığın gündeminde Kuran-ı Kerim ders saatinin 6'ya çıkartılması, insan hakları dersinin kaldırılması, ahlak ve değerler eğitimi dersinin öneminin arttırılması ve liselerin birleştirilmesi gibi konular da ele alınıyor.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre bakanlığın önerileri arasında bazı derslerin birleştirilmesi, genel ortaöğretim kurumlarının (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi) tek bir okul türü adı altında birleştirilmesi ve hazırlık sınıfı uygulamasının sona ermesi de bulunuyor. MEB, 19. Milli Eğitim Şurası’na 222 sayfalık bir raporla hazırlandı. Her gündem konusu için toplamda 2 bin 200 akademisyen, maarif müfettişi, okul yöneticisi, öğretmen, veli, öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile oluşturulan özel ihtisas komisyonları raporları ile 11 ilden gelen raporların birleştirilmesiyle oluşturulan Şura Hazırlık Raporu, bakanlığın şura boyunca tartışılmasını ve karara bağlanmasını istediği önerileri içeriyor. MEB’in şura dosyasında göze çarpan bazı öneriler şöyle:

Kuran dersi 6 saate çıkarılabilir

Bütün derslerin öğretim programları gözden geçirilerek sadeleştirilecek. İçerik, zenginleştirilerek öğretilecek. Tüm programlarda çevre bilinci, teknoloji becerileri, değerler eğitimi ile sanata duyarlılık ve estetik temel vurgular olarak yer alacak. Seçmeli derslerde yoğunlaştırılmış program uygulanacak. Bu kapsamda haftada ikişer saat seçilebilen Kuranı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinden birinin haftada 6 saate çıkarılması var. Böylece yıllara yayılan müfredat bir yıl içinde tamamlanabilecek, ertesi yıllarda da diğer seçmeli din dersleri tamamlanacak. Seçmeli derslerin saatlerinin düzenlenmesindeki inisiyatif okul müdürlerine bırakılacak. Müdürlere tanınan söz konusu inisiyatifle, tüm okullarda uygulanan standart bir haftalık ders saati çizelgesi yerine okuldan okula değişen esnek çizelge modeli benimsenecek.

İnsan hakları dersi kalkıyor

4. sınıfta 2 saat anlatılan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kalkacak, bu derslerin içerikleri Sosyal Bilgiler dersinde verilecek. Ayrıca Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi haftalık ders çizelgesinden kaldırılacak, rehberlik hizmetleriyle ilgili çalışmalar serbest etkinlikler kapsamında ele alınacak.

Haftalık ders sayıları azaltılacak

MEB, bir öğrencinin bir hafta içinde aldığı ders sayısının çokluğundan hareketle, haftalık ders saati çizelgesini sadeleştirecek. Bazı dersler birleştirilerek öğretilecek. Örneğin, “Dil ve Anlatım” dersi ile “Türk Edebiyatı” dersi ayrı dersler olarak değil “Türk Dili ve Edebiyatı” adı altında verilecek. Yine haftalık ders sayısını azaltmak amacıyla, tüm derslerin yıllık olarak verilmesi uygulamasından vazgeçilecek. Buna göre bazı dersler dönemlik olarak uygulanacak, bazı dersler ise bir dönemden çok daha kısa sürede yoğunlaştırılmış program olarak verilmesi sağlanacak.

Ahlak ve değerler eğitimi önem kazanıyor

Bir okulda bir seçmeli ders açılabilmesi için en az 10 öğrencinin o dersi seçmesi gerektiği koşulu engelli öğrenciler için yeniden düzenlenecek. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için açılan sınıflar bu uygulamanın dışında tutulacak. Değerlerin öğretilmesine yönelik kazanımların, ahlak eğitimi, karakter eğitimi, değer eğitimi, Etik eğitimi ve duyuşsal davranış eğitimi gibi ayrı bir dersle kazandırılabilecek ya da diğer derslerin içinde verilebilecek.

Beden eğitimin ismi değişiyor

İlkokulda verilen Oyun ve Fizikî Etkinlikler dersi ile ortaokulda verilen Beden Eğitimi ve Spor dersinin ismi Beden Eğitimi ve Oyun olarak değiştirilecek. İlkokul ve ortaokullardaki serbest etkinlikler için bir uygulama kılavuzu hazırlanacak.