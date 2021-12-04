Kuran ayeti posterlerini indirdiği gerekçesiyle linç edip, cesedini yaktılar!

T24 Dış Haberler

Pakistan'da kalabalık bir grup, indirdiği iddia edilen posterler nedeniyle dine hakaretle suçlanan bir kişiyi işkence ettikten sonra öldürdü, sonra da cesedini yaktı.

Punjab'da bir fabrikanın genel müdürü olarak çalışan Sri Lankalı Priyantha Diyawadana'yı kalabalığın cuma günü katlettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan dehşet verici görüntülerde Diyawadana'nın yere fırlatıldığı, yüzlerce kişinin kıyafetlerini yakmaya başlayıp onu dövdüğü görülüyor. Ölene kadar işkence gören Sri Lankalının cesedi linçten sonra kalabalık tarafından yakıldı.

Kalabalıktakilerin Diyawadana'nın cesediyle fotoğraf çekildiği de görüldü.

The Guardian'ın aktardığına göre 7 yıldır fabrikada yöneticilik yapan Diyawadana'nın duvarlardan üzerinde Kuran ayetleri olan posterleri indirdiği hakkında söylentiler ortaya atıldıktan sonra kalabalık fabrikanın etrafında toplandı. Sabah saatlerinde kalabalık fabrikaya girip Diyawadana'yı alıkoydu.

Polis, çekilen görüntüleri izlediklerini ve olayla ilgili olarak en az 50 kişinin gözaltına alındığını belirtti.