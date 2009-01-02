Kuralları sevmiyorsanız ‘Salsa’ tam size göre

Salsa, her dansçının kendine özgü stilini geliştirdiği bir dans olsa da es geçilmemesi gereken bazı kuralları vardır. Salsa dünyasına iddialı bir adım atmak istiyorsanız, siz siz olun aşağıdaki 15 ‘minik’ kuralı aklınızdan çıkarmayın:



1. Ritim, dans etmek için en önemli öğedir. Bunun anlamı, bütün şarkı boyunca vuruşlarda (beat) dans etmeniz gerekir ki, bu da dansın temelidir. Vuruşları öğrenmek en zorudur. Salsa müziği dinlerken 8 sayımlı vurguyu bulmaya çalışın.



2. Partnerinizle dönüşleri bir noktaya odaklanarak yapmak işinizi kolaylaştırır. Mesela, partnerinizin yüzüne veya omuzlarına odaklanarak, gözünüzü dönüş bitene kadar bu noktada tutmalısınız.



3. Partnerinizle dans ederken direnç unsuru çok önemlidir. Salsa yaparken, parmak uçlarınızla yumuşak itme ve çekmeler yapmalısınız. Partnerinizi iter ve çekerken ön kolunuzda kuvvetli bir direnç olmasına dikkat edin. Direnç için omuzlarınızı kullanmayın.



4. Dans ederken partnerinizle göz kontağınızın olması bir gerekliliktir. Göz kontağı, dansın yumuşak ve daha asil akmasını sağlar. Ayrıca mimiklerle yapacağınız işaretle, dansın yönlendirilmesi konusunda partnerinize kolaylık sağlarsınız.



5. Dans adımlarınızın büyüklüğünü azaltın. Adımlarınızı yarım ayakla bir ayak arasında yapın. Adımlarınızı kısaltmak size daha iyi kontrol ve denge verecektir.



6. Tek bir yere ve tek bir partnere bağlı kalmadan, sportmence pratik yapın.



7. Partnerinizi (erkekler için), kollarınız ve dirseklerinizin diğer çiftlerinkilerle çarpışmamasına dikkat ederek, kalabalık içinde yumuşakça yönlendirin.



8. İyi bir dansçı olmak için, ayaklarınız müziğin ritmine cevap vermelidir; açık bir çaba göstermeden müziği takip edebilmelisiniz.



9. Hafiflemeye çalışın. Bu hayatidir. Basit adımlarla pratik yapmak, özellikle kendi başınıza pratik yapmak, hafiflemeyi öğrenmenin iyi bir yoludur.



10. Ayaklarınızı, partnerinizin yolunun üzerinde tutmayın. Basit adımları doğal olarak yapmaya başladıktan sonra, dans repertuvarınızı geliştirmek ve daha fazla ilginçlik ve eğlence için değişik adımlar öğrenin.



11. Partnerinizin takip edemeyeceği karışık adımlar yapmaya çalışmayınız. Partneriniz sizin dansınızdan etkilenecektir ama bir dahaki sefere daha sade adımlarla dans eden, fakat kendini rahatsız hissettirmeyen biriyle dans edecektir.



12. Uzunsanız, dizlerinizi kırarak veya sarkarak kısa gözükmeye çalışmayın, bu duruşunuzu bozar.



13. Ön tarafı çok geniş korsajlar veya süslü giysiler giymeyin. İlgi çekersiniz ama, doğru yönde değil.



14. Kısaysanız, parmaklarınızın ucunda dans ederek uzun gözükmeye çalışmayın; bu adımlarınızı kısaltır ve takip etmenizi güçleştirir.



15. Seyirciler için dans etmeyin, partnerinize konsantre olun.

