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Yaşam

Kurallara uymayan insansız hava araçları için yeni ceza dönemi başlıyor

1 Mayısta İHA Talimatı'nın yayılanmasıyla, idari para cezası uygulamalarına başlandı

30 Mayıs 2016 17:13

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla, kurallara aykırı insanız hava aracı (İHA) kullanımı nedeniyle uygulanan para cezalarında düzenleme yapılacak. 

Milliyet'te yer alan habere göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek İdari Para  Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Taslağı ile İHA kullanımına ilişkin cezalar, ilk kez detaylı olarak düzenlenecek. 

 

Şahıs ve işletme cezaları ayrılıyor

 

İHA'lara yönelik idari para cezası uygulamaları, "İHA işletmeleri" ve "İHA pilotları veya şahıslar" olmak üzere iki  başlık altında değerlendirilecek.

İHA pilotları veya şahıslar tarafından gerçekleştirilecek ihlaller ve  karşılığında verilecek cezalar şöyle:

İzinsiz veya kayıtsız, tescilsiz uçuş gerçekleştirilmesi: 6 bin lira

İHA’nın ait olduğu sınıftaki zorunlu teçhizat gerekliliklerine  uyulmadan uçuş yapılması: 1.500 lira

Bakım el kitaplarındaki gerekliliklere uygun bakım yapılmadan uçuş  yapılması: 1.500 lira

25 kilogram üstü İHA’ya 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası  yaptırılmadan uçuş yapılması: 6 bin lira

Uçuş Operasyon El Kitabı ve Pilot Lisansı gerekliliklerine uyulmadan  uçuş yapılması: 1.500 lira

Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş  yapılması: 6 bin lira

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi veya güvenliğinin tehlikeye  atılması: 1.500 lira

 

1 Mayıs'ta yayınlanan İHA
Talimatı'yla yeni dönem başladı

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA Talimatı'nı yayımlamasıyla birlikte 1 Mayıs itibarıyla Türkiye'de yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı. Buna göre, İHA'lar  ve İHA kullanıcılarına kayıt zorunluluğu getirildi, araçların kullanımına yönelik düzenlemelere gidildi. Talimatta daha sonra yapılan revizyonla da bazı kurallara açıklık getirildi. Talimatın yayımlanmasının ardından idari para cezası uygulamaları da ortaya çıkmaya başladı.

"Gece uçuşu yasağı"nı ihlal eden Kütahya'daki bir İHA kullanıcısı ile  Bodrum Belediyespor-Ofspor maçında stat üzerinde izinsiz İHA uçuran kişiye kolluk kuvvetinin tespitleri doğrultusunda biner lira para cezası verildi.

 

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