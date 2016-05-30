Kurallara uymayan insansız hava araçları için yeni ceza dönemi başlıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla, kurallara aykırı insanız hava aracı (İHA) kullanımı nedeniyle uygulanan para cezalarında düzenleme yapılacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile İHA kullanımına ilişkin cezalar, ilk kez detaylı olarak düzenlenecek.

Şahıs ve işletme cezaları ayrılıyor

İHA'lara yönelik idari para cezası uygulamaları, "İHA işletmeleri" ve "İHA pilotları veya şahıslar" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilecek.

İHA pilotları veya şahıslar tarafından gerçekleştirilecek ihlaller ve karşılığında verilecek cezalar şöyle:

İzinsiz veya kayıtsız, tescilsiz uçuş gerçekleştirilmesi: 6 bin lira

İHA’nın ait olduğu sınıftaki zorunlu teçhizat gerekliliklerine uyulmadan uçuş yapılması: 1.500 lira

Bakım el kitaplarındaki gerekliliklere uygun bakım yapılmadan uçuş yapılması: 1.500 lira

25 kilogram üstü İHA’ya 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası yaptırılmadan uçuş yapılması: 6 bin lira

Uçuş Operasyon El Kitabı ve Pilot Lisansı gerekliliklerine uyulmadan uçuş yapılması: 1.500 lira

Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması: 6 bin lira

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi veya güvenliğinin tehlikeye atılması: 1.500 lira

1 Mayıs'ta yayınlanan İHA

Talimatı'yla yeni dönem başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA Talimatı'nı yayımlamasıyla birlikte 1 Mayıs itibarıyla Türkiye'de yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı. Buna göre, İHA'lar ve İHA kullanıcılarına kayıt zorunluluğu getirildi, araçların kullanımına yönelik düzenlemelere gidildi. Talimatta daha sonra yapılan revizyonla da bazı kurallara açıklık getirildi. Talimatın yayımlanmasının ardından idari para cezası uygulamaları da ortaya çıkmaya başladı.

"Gece uçuşu yasağı"nı ihlal eden Kütahya'daki bir İHA kullanıcısı ile Bodrum Belediyespor-Ofspor maçında stat üzerinde izinsiz İHA uçuran kişiye kolluk kuvvetinin tespitleri doğrultusunda biner lira para cezası verildi.