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Kuralını 16 yaşında bozmuş

Türkan Şoray, kendi ismiyle anılan sinema kanunlarını 16 yaşında bozduğunu itiraf etti.

11 Aralık 2008 02:00

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, kendi ismiyle anılan sinema kanunlarını 16 yaşında bozduğunu itiraf etti.

Türkan Şoray, 16 yaşındayken Ayhan Işık'la nasıl öpüştüğünü anlattı. Televizyon programlarına konuk olmaktan uzak durduğunu söyleyen Şoray, zaman zaman kıramadığı kişilerin programlarına katıldığını belirtti. Yeşilçam'da uzun yıllar konuşulan Türkan Şoray kanunlarını uygulamaktan ve film yapımcılarına bu kuralları kabul ettirmekten dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyleyen ünlü sanatçı, "Ben bu kuralları, kural olsun diye uygulamadım. O dönem öyle gerekiyordu ve sinema kariyerimin o yönde yükselmesini istiyordum. Bu yüzden de o kurallar çerçevesinde filmlerde oynadım. Ama 16 yaşında oynadığım Metin Erksan'ın 'Otobüs Yolcuları' adlı ilk filmimde Ayhan Işık'la öpüşmüştüm" açıklamasını yaptı.

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