KURAL İHLALİ YAPAN GEMİLERE SIKI TAKİP

Haber: Gökhan ARTAN / İstanbul(DHA)

İstanbul Liman Başkanlığı kurduğu \'Yerel Deniz Trafiği İzleme Sistemi\' ile gemilerini kural ihlallerini elektronik olarak kayda alıp takip edebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nın İstanbul Liman Başkanlığı idari sorumluluk sahasi içerisinde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla \'Yerel Deniz Trafiği İzleme Sistemi\' kurdu.Sistem, Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas B CS cihazı ile donatılmış gemilerin; hız ihlali, yasaklı saha ihlali, yaklaşım mesafesi ihlali, takipli gemi OTS cihazı kapatma ihlali, takipli gemi seyir ihlali gibi hususları elektronik olarak kayda alıp takip edecek. Kurulan sistemle ilgili sektöre de gerekli bilgilendirme yapıldı ve eğitim süreçleri tamamlandı.

YEREL DENİZ TRAFİK REHBERİ\'NE UYULMASI İSTENDİ

Belirtilen ihlaller de dahil olmak üzere yerel deniz trafiğinde seyir yapan deniz araçlarının/gemilerin elektronik sistem üzerinden izlenebilmesine ilişkin \'pasif izleme\' süreci de başladı. İstanbul Liman Başkanlığı idari sorumluluk sahası içerisindeki yerel deniz trafiği kapsamındaki gemi / deniz araçlarını kapsayan \'Yerel Deniz Trafik Rehberi\'nde belirtilen kurallara uyulması konusunda azami gayretin gösterilmesini, Rehberin yerel deniz trafiğinde seyir yapan gemilerin kaptanlarına süreklilik arz edecek şekilde tebliğ edilmesini istedi.

İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafiği Rehberi\'nden yer alan bazı maddeler şöyle:

- Galata, Haliç Metro ve Unkapanı Köprülerinin açık bulunduğu zamanlarda, bu köprüler arasında kalan deniz alanında Sirkeci ile Karaköy arasında;karşıdan karşıya geçmeyeceklerdir.

- Galata, Haliç Metro ve Unkapanı Köprüleri kapalıyken gemi/deniz araçları gece üstünde yeşil ışık yanan,gündüz ise üstünde yeşil plaka bulunan taraftan geçecektir.

- Şamandıra atan, kablo döşeyen, toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan gemilere çapariz vermeyecekler, emniyetli hız ve mesafede seyir yapacaklardır.

- Ahşap malzemeli gemi vb.deniz araçları radar reflektörü ile donatılmış olacaktır.

- Türk Bayrağı uygun ve görünür bir yere çekilecektir. Türk Bayrağı kanuna göre göndere/serene çekilen bayrağın ölçüleri,gemi boyu ile orantılı, temiz ve bakımlı olacaktır.

- Yerel deniz trafiğinde seyir yapan gemilerin güvertesinde görevli personel can yeleği giyecektir.

Görüntü Dökümü:(Arşiv)

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