Kuraklık tehlikesi ormanları "yakabilir"

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce, olası orman yangınlarında hava destekli söndürme çalışmalarında faydalanılması için 3 yılda yapılan 24 su havuzu ve göletin su seviyesinde azalma olduğu belirlendi.



Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürü Turgut Gül, Karabük'ün Cemaller köyünde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterine binerek yangın su toplama çukurundan alınan 2,5 ton civarındaki suyun istenilen bölgeye bırakılmasına yönelik deneme çalışmasına katıldı.Su toplama çukuruna alçalarak 2,5 tonluk "kovasını" dolduran helikopter, suyu talimat üzerine başka bir havuza metrelerce yükseklikten başarıyla bıraktı. Gül, helikopterle su havuzları ve göletlerin doluluk oranlarını da inceledi. İncelemede, havuzların su seviyesinde azalma tespit edildi.



Orman Koruma Şube Müdürü Gül, bölge müdürlüğü olarak Ukrayna'dan 130 saat kullanılmak için kiralanan helikopterin 1 saat uçuş bedelinin 7 bin 995 dolar olduğunu, 28 Ekime kadar da bölgede görev yapacağını söyledi. Helikopterin 20 Ağustosta göreve başladığını, 7 kişilik uçuş ekibinin bulunduğunu bildiren Gül, şöyle konuştu:

"Karabük ormanları üzerindeki yaklaşık yarım saatlik uçuş sırasında su alanlarını inceledik. Bölgede çok zengin orman alanları mevcut. Ancak son dönemlerde Karadeniz'de yağışlar azaldı. Buralarda kuraklıktan meydana gelen su kıtlığı oluştu. Uçuşumuz sırasında helikopterin su alabileceği 2,5 metre derinlikte olması gereken su havuzları, göletler ve toplama çukurlarını denetlemiş olduk. Helikopter 2,5 ton kapasiteli kovasına aldığı suyu butona basıldıktan birkaç saniye sonra yangın alanına bırakıyor. Bölgedeki kızılçam ve karaçam gibi birinci derecede hassas ormanlar mevcut. Amacımız, olası yangında en erken müdahaleye gerçekleştirmektir."



'Su kaynakları azaldı'



Turgut Gül, özellikle deniz, göl ve baraj gibi su kaynaklarına uzak ormanlık alanlarda su havuzlarının büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İklimin ısınmasından dolayı bölgemizdeki ırmakların debisinde gözle görülür azalma söz konusu. Karadeniz'de azalan yağışlardan ormanlarda uzun yıllardır akan dereler kurudu, su seviyeleri azaldı. Mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Gözlemlerimize göre büyük oranda su kaybı söz konusu. Bunda yağışların azlığı önemli etkendir. Biz nerede su potansiyeli varsa yangın havuzu, göletler ve su çukurları oluşturuyoruz. Yangınlarda suyu en yakın mesafeden temin etmek elzemdir. Son 3 yılda yaptığımız 24 su havuzu ve göleti özellikle hava yoluyla söndürme çalışmaları büyük yarar sağlıyor. Gölet ve havuzlarımızın derinliğinin 4-5 metreye ulaşması için her kaynağı değerlendiriyoruz."



Yangın oranları



Turgut Gül, sorumluluk alanlarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 2002'den 2008'in ilk 8 ayında çıkan 656 orman yangınında 1501 hektar alanın zarar gördüğünü, yangınların çıkış nedeni arasında anız yakmanın ilk sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yılın 8 ayında 87 yangında 195 hektar alanın, 2008'in aynı döneminde ise 80 yangında 28 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Gül, "Yangınların yüzde 98'i insan kaynaklıdır. Bunların şüphelileri hakkında suç duyurusunda bulunularak gerekli yasal işlemleri yerine getiriyoruz" dedi.



Ağaç türleriyle yangın önlemi



Gül, orman yangınlarıyla mücadelede iyi organize olmuş hava ekiplerinin yanı sıra yer ekiplerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadelede 160 personelimiz görev alıyor. Bünyemizde 5 dozer, 19 arazöz, 2 adet su ikmal aracı ve 1 adet treyler gibi araçlar bulunuyor. Ekiplerimizle olası yangınlara en hızlı müdahale için hazır bekliyoruz. Yangınların yayılmasında bitki ve flora yapısı, kuraklık, düşük nem, iklim faktörleri ve rüzgar etkili oluyor. Bunu önlemek amacıyla 4 yıl içinde 75 kilometre emniyet şeridi yaptık. Yangın emniyet cepheleri oluşturarak ormanlarımızı koruyoruz. Emniyet şeritlerine 30'ar metre arayla kara selvi ve kara incir gibi kolay tutuşmayan ağaç türleri dikmeye başladık. Böylece, olası yangınlarda alevlerin yayılmasını engelleyeceğiz. Bu ağaç türleri kolay yanmadığından alevlerin önüne set çekecektir."