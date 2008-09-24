Kuraklık listesinde 6 tutturduk!

Farkında mısınız? Kuruyoruz...

AB istatistik kurumu Eurostat, Avrupa kentlerinin en kurak 10 kentinden 6’sının Türkiye’de olduğunu bildirdi. Avrupa kentlerindeki yaşam kalitesini incelerken kentleri iklim yönünden de ele alan Eurostat, en az yağmur alan 10 kent arasında İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Konya ve Gaziantep’i sıraladı.Portekiz’in Faro kenti sıralamada en kurak kent olarak ortaya çıkarken, Faro’yu sırasıyla İzmir, Portekiz’in Setubal, Yunanistan’ın başkenti Atina, Manisa, Adana, Antalya, Lefkoşa, Konya ve Gaziantep takip etti. En çok yağmur alan 10 kent sıralamasında İngiliz ve İrlanda kentleri ilk onda çoğunlukta yer aldı, ancak ilk iki sırayı Alman kentleri Halle a. d. Saale ve Köln öne çıktı.Avrupa kentlerinin nüfus artışı bakımından da istatistiklerini yayımlayan Eurostat, nüfus artışının en hızlı olduğu 10 kent içinde 5 Türk kentini sıralandı. Hollanda’nın Almere kentinin bu konuda başı çektiği listede, Van 2’inci, Antalya 4’üncü, İstanbul 8’inci, Erzurum 9’uncu ve Bursa 10’uncu sırada yer aldı.Nüfus artışının en az olduğu 10 ülkenin 3’ünü ise Rumen kentleri oluştururken, bu listede başı Slovenya’nın Maribor kenti başı çekti.Kentlerin yaş gruplarına göre nüfusu göz önüne alındığında ise en yaşlı nüfusun İtalya’da olduğu, bu sıralamada 10 kentten 9’unu İtalyan kentlerinin oluşturduğu belirtildi. 0-14 yaş grubunun nüfusa oranı göz önüne alındığında en genç nüfusun da Hollanda’nın Almere kentinde olduğu, iki İngiliz kentinin bunu takip ettiği ifade edilirken, çoğu kentlerde nüfusun büyük bölümünü 0-14 yaşın oluşturduğu Türkiye’nin bu listenin dışında bırakıldığı kaydedildi.Eurostat’ın raporunda, "Türkiye 0-14 yaş listesine dahil edilseydi liste sadece Türk kentlerinden oluşurdu" ifadesi kullanıldı.