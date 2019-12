Kuraklık eğitimi de vurdu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kuraklık nedeniyle başka bölgelere geçici göç eden ailelerin çocukları 2008-2009 eğitim öğretim dönemi başlamasına rağmen ders başı yapamadı.



Güneydoğu'da her yıl nisan ayında başlayan mevsimlik işçi göçünün bu yıl bölgedeki kuraklık nedeniyle arttığı bildirildi. Gidenlerin sayısındaki artış okula henüz başlayamayan öğrenci sayısını da arttırdı. Ailelerin dönmemesi nedeniyle çok sayıda öğrenci de henüz ders başı yapamadı.



Diyarbakır'da mevsimlik işçi göçünün en yoğun yaşandığı Bismil ve Çınar ilçelerinde ekili alanların yüzde 90'ının kuraklıktan dolayı zarar gördüğünü belirten Çınar Kaymakamı Hasan Tanrıseven, bu yıl düşen yağış miktarının önceki yıllara oranla yüzde 60 oranında azalması sonucu ekili alanların zarar gördüğünü ve vatandaşların başka illere göç etmek durumunda kaldığını söyledi.



Çınar'da 622 bin dekar alan ve 96 kırsal yerleşim biriminin kuraklıktan etkilendiğini ifade eden Tanrıseven, Güneydoğu'da etkili olan kuraklıktan hayvancılıkla uğraşanların da olumsuz etkilendiğini ve bu nedenle hayvancılıkla uğraşanların Doğu Anadolu Bölgesi'ne, çiftçilikle uğraşanların da Türkiye'nin değişik bölgelerine çalışmaya gittiğini bildirdi.



Bölgede yeterli yağış gerçekleşmediği için göç edenlerin henüz geri gelmediğini kaydeden Tanrıseven, bölgenin sosyal bir olgusu haline gelen mevsimlik işçi göçünün eğitimi de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Tanrıseven şöyle dedi:

"Tarım bölgesi olan bölgemiz son yılların en büyük kuraklığını yaşadı. Bu nedenle bu bölgede geçim zorlaştı. Bölgemizde her yıl yaşanan mevsimlik işçi göçü eğitimi de olumsuz etkiledi. Özellikle Karacadağ bölgesinde öğrencilerin yüzde 30'u okula geç başlayacak. Fındık hasadına giden öğrencilerimiz dönmeye başladı, ancak pamuk hasadı ile hayvancılıkla uğraşan ve Doğu Anadolu Bölgesine göç edenlerin dönmesi uzun sürecek. İlçe milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan ekipler köylere giderek ailelerle öğrencilerin bir an önce okula başlaması konusunda görüşmeler yapıyor. Biz de kuraklık nedeniyle göç eden öğrencilerimiz geri döndüklerinde yoğunlaştırılmış bir eğitim programı ve düzenleyeceğimiz kurslar ile telafi eğitimi gerçekleştirerek bu açığı kapatmaya çalışacağız.



Çünkü köylerde bu yıl anadolu ve fen liselerini kazanan çok başarılı öğrencilerimiz var. Ailelerine destek olmak için mecburen çalışmaya giden ve bu nedenle eğitim ve öğretime geç başlayan çocuklar öğretmenlerine okula ve arkadaşlarına uyum sorunu yaşıyor. Umudumuz bu yılında kurak geçmemesi. Gelecek yıl olası bir kuraklık tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri görüşerek valiliğin onayına sunacağız."



Eğitim ve öğretime 2 kez başlıyoruz



Kara Çevre İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Yıldız da, öğrencilerin yüzde 25'inin henüz ders başı yapamadığını söyledi.Mayıs ayında başlayan mevsimlik işçi göçü nedeniyle eğitim ve öğretime 2 defa başladıklarını belirten Yıldız, eğitim öğretim döneminin başında öğrencilerin büyük bir kısmının olmaması nedeniyle göç eden öğrenciler ders başı yaptıklarında müfredata yeni baştan başlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.



2007-2008 eğitim öğretim döneminde okula devam etmeyen öğrencilerin aileleri ile görüşmek amacıyla bir komisyon oluşturduklarını ifade eden Yıldız, şöyle dedi:

"Bu komisyon bu yıl da kuraklık nedeniyle göç eden aileleri ikna etmek için çalıştı. Aileleri ziyaret ederek eğitimin önemini anlatıyoruz. Bayan öğretmenlerimizin de yer aldığı komisyon çalışmalarımıza muhtarlar ve imamlar da destek verdi. Ayrıca okulumuzda düzenlediğimiz yemekli toplantılarda bayan öğretmenler annelere çocukların eğitimlerini sürdürmesi konusunda görüşmeler yapıyor.



Bu çabalarımız sonucu okula kazandırılan kız öğrencilerimizin sayısı yüzde 92 oldu. Komisyon olarak göç eden ailelerle de görüşerek çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."





Kara Çevre Köyü Muhtarı Mehmet Deniz de, kuraklık nedeniyle köylünün bu yıl büyük sıkıntı çektiğini ve aç kalmamak için başka illere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Köyde 6-7 bin hayvanın çaresizlik nedeniyle satıldığını belirten Deniz, 220 haneli Kara Çevre köyünden 500'ü aşkın kişinin çalışmak amacıyla başka illere göç ettiğini ve halen geri dönmediğini sözlerine ekledi.